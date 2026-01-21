منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا بشأن قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي

أبوظبي في 21 يناير/وام/ ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس اللجنة العليا بشأن قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي، اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم في قصر الوطن.

جرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي، وخطط النمو المستقبلية للقطاع، التي ترتكز على محاور رئيسية، أبرزها تنويع مصادر الطاقة والمياه، بما في ذلك زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة منخفضة الكربون، إضافةً إلى رفع كفاءة الاستهلاك من خلال توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تحقيقًا لمبدأ الحد من الهدر والفاقد، سواء في الطاقة أو في المياه، فضلًا عن مواءمة جميع أنشطة القطاع بما يوفّر دعمًا حقيقيًا للجهود الحكومية في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، في ظل النمو الذي تشهده الإمارة في مختلف القطاعات، بما يعزّز مكانة أبوظبي العالمية مركزًا لصناعة الطاقة ومعالجة المياه.

حضر الاجتماع معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية - أبوظبي، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبوظبي القابضة "ADQ" ومعالي الدكتور عبدالله حميد الجروان رئيس دائرة الطاقة.