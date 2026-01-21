"نيكوماتيك" الفرنسية تعرض حلول الربط الكهربائي المتقدمة خلال "يومكس وسيمتكس"

أبوظبي في 21 يناير/ وام/ عرضت مجموعة نيكوماتيك، الشركة الفرنسية العالمية المتخصصة في تصنيع حلول الربط الكهربائي عالية التقنية، خلال مشاركتها في معرض "يوميكس وسيمتكس 2026"، مجموعة من حلولها المتقدمة وتصاميمها القابلة للتخصيص، مع تعزيز قدراتها الصناعية داخل الإمارات.

وأشار أوليفيرير مالالارد، المدير الإقليمي للمبيعات في الشركة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن الإنتاج المحلي في الإمارات بدأ قبل 18 شهرًا، ويتماشى مع مبادرتي "صنع في الإمارات" و"منتج في الإمارات"، بهدف تطوير قدرات الشركة ودعم الصناعة المحلية، فيما ساعدت مجموعة الإمارات للابتكار الشركة على توطين مشاريعها بشكل أكبر داخل الدولة.

ولفت مالالارد إلى أن الشركة تعمل على تطوير قدراتها في مجمع توازن الصناعي في أبوظبي، وأن خبرتها الأساسية تكمن في تصنيع الموصلات المستطيلة "Rectangular Connectors"، سواء كانت بلاستيكية أو معدنية، مع جهات اتصال منخفضة التردد، أو عالية الطاقة، أو عالية التردد.

وأوضح أن الشركة قادرة على دمج جميع الإشارات في موصل واحد، مع إمكانية تخصيصه مثل لعبة الليغو، وهو ما يميز حلولها عن غيرها.

وأضاف أن الشركة قررت تصنيع الموصل الدائري "Circular Connector"، نظرًا لأنه الأكثر طلبًا في صناعة المعدات العسكرية والأكثر استخدامًا في التطبيقات الدفاعية، مع توطين إنتاجه داخل مجمع توازن الصناعي بمساعدة شريكها "مجموعة الإمارات للابتكار".

وأكد مالالارد أن مجموعة نيكوماتيك تقوم بتصميم وتصنيع الموصلات والكابلات للبيئات الصعبة، موضحًا أن المقصود بهذه البيئات هو التي تتعرض للاهتزازات العالية، ودرجات الحرارة المرتفعة، والخالية من الأكسجين، مثل مجالات الدفاع والفضاء والطيران.