انخفاض أسعار الذهب

نيويورك في 22 يناير/ وام/ هبطت أسعار المعادن النفيسة اليوم الخميس، إذ نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 4799.79 دولار

للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 01:36 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 4887.82 دولار في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.6% إلى 4806.60 دولار للأوقية.

ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 92.38 دولار للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 95.87 دولار يوم الثلاثاء.

وهبط البلاتين في المعاملات الفورية ‌2.7% إلى 2415.60 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 2511.80 دولار أمس الأربعاء.

⁠وتراجع البلاديوم 1 % إلى 1821.50 ⁠دولار بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع خلال الجلسة السابقة.

- خلا -