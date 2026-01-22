غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تدعم تأسيس ونمو 1,690 شركة ناشئة خلال 2025

دبي في 22 يناير/ وام/ أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن دعمها ومساهمتها في تأسيس وتوسيع أعمال 1,690 شركة رقمية ناشئة خلال العام 2025 بنمو سنوي قدره 39.7%، مما يجسد دور الغرفة في دعم مكانة دبي وجهة مفضلة عالمياً لنمو الشركات الرقمية والمشاريع الريادية.

واستحوذ الذكاء الاصطناعي على نحو 15% من تخصصات الشركات التي دعمتها الغرفة، وبلغت حصة التكنولوجيا المالية "فينتك" 12%، فيما بلغت الحصة الإجمالية للشركات المتخصصة بتكنولوجيا التنقل والشركات المزودة للبرمجيات كخدمة والشركات العاملة في قطاع التجارة الالكترونية مجتمعة 20%.

وشكلت الشركات العالمية 75% من إجمالي الشركات التي دعمتها الغرفة خلال العام الماضي.

وخلال شهر أكتوبر الماضي، أطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، "مقر رواد أعمال دبي"، المنصة الرائدة التي تهدف إلى توحيد وتعزيز منظومة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الإمارة.

ويأتي إطلاق المقر بمبادرة مشتركة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ليكون بمثابة منصة متكاملة لدعم الابتكار وتعزيز نمو رواد الأعمال في دبي.

وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إنه تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، تلتزم الغرفة بتعزيز جهودها الرامية إلى تسريع التحول نحو نموذج اقتصادي رقمي متكامل، قائم على بنية تحتية متقدمة، وتشريعات مرنة، وبيئة أعمال محفزة على الابتكار، بالتوازي مع تمكين الشركات الرقمية من النمو والتوسع انطلاقاً من دبي، من خلال تطوير منظومة رقمية تواكب المتغيرات العالمية وتدعم ريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية دبي واستقطاب الاستثمارات والمواهب في مختلف قطاعات المستقبل.

ومن خلال منصة "دعم وجذب الشركات" Business in Dubai، والتي تقدم عبرها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي حزمة من الخدمات المؤسسية بالتعاون مع مجموعة من الشركاء إضافة إلى خدمة توفيق الأعمال، وذلك لمساعدة الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة على إيجاد شركاء ومستثمرين وعملاء ملائمين لمتطلباتها، استفادت 48% من إجمالي الشركات التي دعمتها الغرفة في 2025 من خدمات تأسيس الأعمال بالإضافة إلى فرص المشاركة في مسرعات وحاضنات أعمال بدبي، واستفادت 31% من الشركات التي دعمتها الغرفة من مجموعة متنوعة من خدمات دعم الأعمال التي توفرها المنصة.

وخلال شهر أبريل 2025، كرم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بجوائز "تحدي طبّق في دبي" التي ينظمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وذلك في إطار مبادرة "طبّق في دبي" التي أطلقها سموّه في مارس 2023، لترسيخ مكانة دبي العالمية في قطاع التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية.

وخلال نوفمبر من العام الماضي، أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي النسخة الثالثة من "تحدي طبّق في دبي"، حيث شهد إقبالاً واسعاً من المبتكرين ورواد الأعمال الرقميين، واستقطب التحدي أكثر من 5,800 طلب تسجيل خلال دورتيه الأولى والثانية، ليسهم بشكل فعّال في دعم تطوير وإطلاق أكثر من 55 تطبيقاً ذكياً في الأسواق، ما يعكس دوره المحوري في تمكين المواهب التقنية وتوفير منصة حاضنة للأفكار المبتكرة، وتعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي.

وتضم النسخة الثالثة من المسابقة إضافة نوعية جديدة متمثلة في "برنامج دعم المشاركين" المخصص للفرق المتميزة ذات الإمكانات العالية التي شاركت بالتحدي؛ ويهدف البرنامج إلى تمكين الفرق من استكمال تطوير مشاريعها من خلال انضمامها لبرنامج مسرعات أعمال، ودعم إطلاق 50 تطبيقاً إضافياً مكتمل التطوير إلى السوق، كما تتميز النسخة الثالثة بوجود مقر خاص ووجهة للمشاركين بالتحدي للتدريب والتوجيه والتعرف على أفضل الممارسات لتسريع نمو أفكارهم ومشاريعهم.

وتقدم المسابقة حزم تمويل بقيمة تتجاوز 2.5 مليون درهم لدعم تطوير التطبيقات الفائزة ودعم إطلاقها في السوق.

وشهد شهر أكتوبر 2025 تنظيم فعاليات الدورة العاشرة من معرض "إكسباند نورث ستار 2025" الذي نظمه مركز دبي التجاري العالمي واستضافته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي. وعكس النجاح القياسي الذي حققه المعرض الدور المحوري الذي تلعبه دبي في صياغة مستقبل ريادة الأعمال الرقمية ويجسد مكانتها المرموقة مركزا عالميا لتطوير التقنيات الحديثة ومنصة للشراكات الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الرقمي.

واستقطبت الدورة العاشرة من المعرض مشاركة أكثر من 2,000 شركة ناشئة وأكثر من 1,200 مستثمر يديرون أصولًا تتجاوز قيمتها 1.1 تريليون دولار أمريكي، كما شارك في فعاليات الحدث 40 شركة "يونيكورن" تصل قيمتها الإجمالية إلى 900 مليار دولار.

ونظمت الغرفة خلال العام الماضي 36 فعالية لتعزيز الشراكات ودعم قطاعات الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى 17 جولة تعريفية في الأسواق العالمية لاستعراض مقومات الاقتصاد الرقمي في دبي وبحث فرص التعاون والشراكات مع كافة الجهات المعنية بقطاعات الاقتصاد الرقمي لاستقطاب الشركات الرقمية إلى الإمارة، بالإضافة إلى التعريف بأهمية وفرص معرض "إكسباند نورث ستار" باعتباره الحدث الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين.

وشملت الجولات كلاً من أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام وجمهورية كوريا، واجتمعت الغرفة خلالها بممثلي أكثر من 2,500 من الشركات الرقمية الناشئة وشركاء منظومة الأعمال والحاضنات وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة.

وخلال العام الماضي أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي 8 تقارير من ضمنها دليل الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال، والذي يهدف لتوعية رواد الأعمال حول أدوات وآليات الذكاء الاصطناعي التي يحتاجونها لإطلاق وتوسيع مشاريعهم بكفاءة وفعالية، إلى جانب تقرير حول وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات التكنولوجيا.