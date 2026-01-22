مبيعات "أرادَ" تتجاوز 17 مليار درهم خلال 2025

الشارقة في 22 يناير / وام / حققت شركة التطوير العقاري "أرادَ" نمواً سنوياً في المبيعات بنسبة 199% في دولة الإمارات خلال عام 2025 بقيمة 17.3 مليار درهم عبر مجتمعاتها المتكاملة ومشاريعها الفاخرة في الشارقة ودبي، من خلال بيع 5,140 منزلاً وهو أكثر من ضعف الوحدات المُباعة في 2024 والبالغ عددها 2,171 وذلك نتيجةً للطلب القوي على العقارات في مشاريعها الحالية والجديدة.

وأوضحت الشركة أن الإيرادات الإجمالية لمجموعة أرادَ ارتفعت بنسبة 170% لتصل إلى 6.7 مليار درهم خلال 2025، في ظل استمرار الشركة في التوسع بقوة عبر الخارطة الجغرافية العالمية والقطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاعات الضيافة والتطوير العقاري والترفيه والصحة واللياقة، وسجلت أرباح المجموعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك زيادة سنوية بنسبة 174% لتصل إلى 1.6 مليار درهم .

وحققت شركة "أرادَ" إنجازات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي خلال عام 2025 حيث تضمنت إطلاقاتها الجديدة العديد من المشاريع بما في ذلك مشروع " أكالا في دبي " - وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم، ومجتمعات مَسار 2 ومَسار 3 في أحضان الطبيعة الخضراء في الشارقة والتي كانت من ضمن أسرع المشاريع مبيعاً في الدولة خلال العام الماضي.

أما خارج الإمارات فقد وسعت أرادَ عملياتها في سوق المملكة المتحدة حيث التزمت بضخ 2.5 مليار درهم للاستحواذ على 75% من أصول المطوّر الإنجليزي ريجال والذي أصبح حالياً "أرادَ لندن"، بالإضافة إلى الاستحواذ على 80% من حصة مشروع ثايمسايد ويست متعدد الاستعمالات في مدينة لندن كما باشر المطوّر الرئيسي أول مشاريعه في سيدني في 2025 وذلك عقب دخوله السوق الأسترالية في العام السابق.

وقال صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة أرادَ، إن الأداء الاستثنائي الذي حققته الشركة خلال 2025 يمثل مؤشراً واضحاً على مشاركة المستثمرين والمشترين في رؤية المجموعة وثقتهم في سجلها القياسي من عمليات التسليم وذلك مع التطلع إلى تشييد المزيد من المشاريع المبتكرة التي تطلق العنان أمام إمكانات الناس خلال الأعوام القادمة.

من جانبه قال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ ، إن المجموعة حققت نتائج مبيعاتٍ استثنائية خلال 2025 حيث تجاوزت سقف الـ 15 مليار درهم الذي وضعته العام الماضي بواقع 15% وستواصل المجموعة البناء على هذا الزخم في عام 2026 عبر إطلاق مشاريع جديدة في جميع الأسواق التي تمارس نشاطها فيها، كما ستسلم أول باقةٍ من المنازل للمالكين الجُدد في دبي، وتكمل ما تبقى من مجتمع مَسار الأول في الشارقة ، فضلا عن مواصلة التوسع نحو أسواقٍ عالمية جديدة.

وفي المجمل، أرست أرادَ عقوداً بقيمة 12.7 مليار درهم خلال العام الماضي، حيث وقعت اتفاقياتٍ لتشييد مدار مول في الجادة وأرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا ومنتجع ومساكن أنانتارا الشارقة بالإضافة إلى جميع العقود المتعلقة بمشروع مَسار 2.

وجاء هذا الأداء لشركة "أرادَ" نتيجة النشاط القوي في سوق العقارات في دولة الإمارات حيث أظهرت الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي ارتفاعاً سنوياً في بيع العقارات بنسبة 29% خلال عام 2025 ليتجاوز 680 مليار درهم وهو أعلى رقم حققته الإمارة في تاريخها.

كما أظهرت البيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة زيادةً بنسبة 64% في قيمة التداولات العقارية في الإمارة لتصل إلى 65.6 مليار درهم خلال 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه.

يذكر أن شركة "أرادَ" أطلقت 11 مشروعاً متكاملاً في الإمارات منذ تأسيس الشركة عام 2017 وسلمت حتى اليوم أكثر من 10,000 منزل ومع محفظة مشاريع حالية ومستقبلية في الإمارات والمملكة المتحدة وأستراليا بقيمة 130 مليار درهم يصل عدد الوحدات العقارية التي تطوّرها الشركة إلى قرابة 55,000 وحدة عبر مشاريعها المختلفة على مستوى العالم.