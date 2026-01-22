"ايدج" تُؤمّن طلبية لتوريد 168 مروحية متقدمة غير مأهولة

أبوظبي في 22 يناير / وام/ أعلنت مجموعة ايدج، إحدى المجموعات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن فوزها بعقدين إستراتيجيين لتوريد طائرات مروحية غير مأهولة من طراز" أنافيا أتش تي 100"، و"أتش تي 750 " إلى وزارة الدفاع الإماراتية.

وتُمثل هذه العقود محطة مهمة، كونها من أكبر الطلبيات العالمية حتى الآن لمنظومات الطائرات غير المأهولة ذاتية التشغيل(UAS).

وبموجب العقدين، ستتولى شركة "أنافيا"، التابعة لمجموعة إيدج ومقرها سويسرا، والمتخصصة في تصميم وتصنيع أنظمة الطيران المسير، إنتاج وتسليم 76منصة "أتش تي 100"، و92 من طراز "أتش تي 750 " ذات الأجنحة الدوّارة إلى وزارة الدفاع الإماراتية.

وقال يون أندري يورغ، الرئيس التنفيذي لشركة "أنــافيا" : " تؤكد عقودنا مع وزارة الدفاع الإماراتية التزامنا المستمر بتمكين عمليات الاستخبارات واللوجستيات المتقدمة غير المأهولة، من خلال أحدث التقنيات في الأنظمة الذاتية".

وأضاف أنه مع تطوّر المشهد الأمني العالمي نحو مستقبل يعتمد بشكل متزايد على الأنظمة غير المأهولة، ستواصل "أنافيا "الابتكار في تطوير أنظمة عالية الأداء توفر قدرات رائدة على مستوى القطاع، مع الإسهام في الوقت نفسه في تعزيز وترسيخ منظومة التكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات.

وتعد المروحية غير المأهولة "أتش تي 100"، المُثبتة كفاءتها في المهام، منصة متعددة التضاريس وقادرة على العمل ليلًا ونهارًا وفي الظروف الجوية الصعبة، وقد صُممت لتكون بديلاً سريع الانتشار للمروحيات المأهولة في مهام الاستخبارات وجمع البيانات.

أما المروحية الأكبر"أتش تي 750 " فهي منصة متعددة المهام مخصصة للعمليات اللوجستية، وقادرة على نقل الحمولات الثقيلة مع الحفاظ على مستوى استثنائي من ثبات الطيران.

ويأتي الإعلان عن هذه العقود التي أُعلن عنها خلال معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة "UMEX" ومعرض المحاكاة والتدريب "SimTEX"

- 2026 ، لتمثل أحدث خطوة في التزام مجموعة ايدج بدعم الأمن الوطني لدولة الإمارات من خلال تزويدها بأحدث تقنيات أنظمة الطائرات غير المأهولة وبقدرات توريد واسعة.