سيف بن زايد يزور "إيدك دبي 2026"

دبي في 22 يناير/ وام/ زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2026" في دورته الثلاثين، والذي يعد الحدث السنوي الأكبر عالمياً في مجال طب الأسنان وصحة الفم، والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي.

وقام سموه بجولة في أروقة المعرض بحضور سعادة السفير البروفيسور عبد السلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس إيدك دبي والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، وزار خلالها عدداً من الأجنحة الدولية ومنصات الشركات العالمية والجهات الصحية والطبية المشاركة بما فيها جناح جمهورية مصر العربية ضيف الشرف الدورة الثلاثين من إيدك دبي.

واستمع سموه لشرح من المشاركين حول أبرز الحلول المتخصصة والتقنيات المتقدمة والابتكارات الرقمية الحديثة في مجالات طب الأسنان، والصحة العامة، والتقنيات الطبية، كما حرص على تبادل الحديث مع العارضين والقائمين على الشركات والمؤسسات الطبية الدولية حول أحدث المنتجات والمستجدات العلمية والتقنية في القطاع.

واختتم إيدك دبي 2026 فعالياته أمس، مسجّلاً صفقات قياسية بلغت أكثر من 22 مليار درهم، حيث أكد مكانته منصة رائدة للابتكار، وتبادل المعرفة، وتعزيز الشراكات المهنية بين أبرز الشركات، والخبراء، والهيئات الصحية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأحدث النجاح العالمي الذي حققه الحدث على المستوى العالمي في مجالي طب الأسنان والمؤتمرات والمعارض، تأثيراً ملموساً على مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الطبي والاقتصادي، من خلال تعزيز حجم الأعمال، ودعم التبادل التجاري، وتشجيع الابتكار وتطبيق أحدث التقنيات العلمية.

كما ساهم في تعزيز مكانة الدولة مركزا عالميا للابتكار والتطوير في مجال طب الأسنان، مؤكداً دورها الاقتصادي والتجاري المتقدم على مستوى العالم، ومكانة دبي كوجهة عالمية للمعارض والفعاليات العلمية والطبية.

وقال سعادة السفير البروفيسور عبد السلام المدني، إن نجاح الدورة الثلاثين لمؤتمر ومعرض إيدك دبي، يمهّد الطريق لدخوله عقده الرابع مصحوبا بالتميز والإنجازات العالمية في مجال طب الأسنان وصحة الفم، حيث نجح الحدث في جمع أبرز الشركات والخبراء الدوليين ضمن منصة واحدة، لتشجيع الابتكار وتبادل الخبرات، ودفع عجلة التطور العلمي والتقني والمهني في المنطقة.

وتضمن إيدك دبي العديد من الفعاليات من ضمنها ، تكريم جمهورية مصر العربية ضيف شرف الدورة الـ30 ممثلة بالدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحّد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وذلك تقديراً لدورها البارز في تطوير التعليم الطبي، وتعزيز البحث العلمي، وترسيخ التعاون الأكاديمي والطبي مع دولة الإمارات.

كما شهد إيدك دبي الإعلان عن جائزة شخصية العام للحدث، والتي تُكرّم شخصية كان لها إسهام مستمر ومؤثر في الارتقاء بطب الأسنان على المستوى العالمي، من خلال الريادة في تطوير قطاع طب الأسنان، وتأثير ممتد عبر المؤسسات والمجتمعات، ودور فاعل في تطوير المهنة وتعزيز حضورها الدولي، حيث تم تكريم الدكتور طارق خوري الرئيس الفخري لمؤتمر ومعرض إيدك دبي، ومستشار مركز طب الأسنان في دبي الصحية، تقديراً لمسيرته المهنية الحافلة بالعطاء، وإسهاماته الرائدة في دعم التعليم الطبي المستمر، وتعزيز مكانة “إيدك دبي” منصة علمية عالمية.

ويأتي هذا التكريم احتفالاً بإنجازات إيدك دبي وتتويجاً لمسيرة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، حيث أصبح الوجهة العالمية المرموقة التي تحتل مكانة بارزة على أجندة طب الأسنان الدولية، وتحظى باهتمام واسع من الخبراء والمؤسسات والأكاديميين حول العالم.

واستقبلت النسخة الافتتاحية من جائزة الشمري والمدني العالمية لطب الأسنان وهي مبادرة من البروفيسور عبدالله الشمري، وسعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، أكثر من 182 مشاركة متميزة تمثل 31 جنسية، وذهبت الجائزة لفئة الطالب المتميز إلى مملكة البحرين، بينما حصل معهد سافيثا للعلوم الطبية والتقنية في جمهورية الهند على جائزة فئة المؤسسة التعليمية النموذجية.

يُذكر أن مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي" هو حدث سنوي تنظمه "اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض"، عضو في "اندكس القابضة"، ويحظى بدعم رسمي من هيئة الصحة بدبي، ويُعد منصة عالمية رائدة تجمع بين العلم والابتكار والخبرة العملية، وترسّخ مكانة دبي مركزا عالميا للتميز في مجال طب الأسنان وصحة الفم.

ويجمع الحدث، الذي استمر ثلاثة أيام، نخبة الأطباء والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، فيما أتاح للمشاركين الاطلاع على أحدث الابتكارات العلمية والتقنيات الطبية المتقدمة، وعزز فرص التعاون بين مختلف القطاعات وإبرام الشراكات الإستراتيجية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.