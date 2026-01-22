94 خيلاً تتنافس على 10 ملايين درهم في أمسية "فاشن فرايداي"

دبي في 22 يناير/ وام/ يستضيف مضمار ميدان غداً أمسية "فاشن فرايداي"، إحدى أبرز الأمسيات الرئيسية في موسم كرنفال سباقات دبي، والتي تجمع بين سباقات عالمية من الفئة الأولى.

ويتضمن برنامج الأمسية تسعة أشواط قوية من فئة "جروب"، تتصدرها ثلاثة سباقات من الفئة الأولى، بمشاركة إجمالية تبلغ 94 خيلاً من نخبة الإسطبلات، وبجوائز مالية تصل إلى 10 ملايين و530 ألف درهم، ويتصدرها سباق آل مكتوم تشالنج "فئة 1"، الذي يعد سباقاً تحضيرياً رئيسياً لكأس دبي العالمي.

وتُفتتح الأمسية بسباق الجولة الثانية من تحدي آل مكتوم تشالنج "فئة 1" للخيول العربية الأصيلة عمر خمس سنوات فما فوق، والذي يقام على المسار الرملي لمسافة 1900 متر، بمشاركة 16 خيلاً، وبجوائز مالية تبلغ 500 ألف درهم.

ويقام الشوط الثاني "فايربريك ستيكس" "فئة 3" للخيول المهجنة الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، على المسار الرملي لمسافة 1600 متر، بمشاركة 7 خيول، وبجوائز مالية قدرها 700 ألف درهم.

أما الشوط الثالث فهو سباق "الفهيدي فورت" "فئة 2"، ويقام على الأرضية العشبية لمسافة 1400 متر، بمشاركة 15 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، وبجوائز مالية تبلغ 850 ألف درهم.

ويشهد الشوط الرابع إقامة سباق "الشندغة سبرينت" "فئة 3" للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، على المسار الرملي لمسافة 1200 متر، بمشاركة 6 خيول، وبجوائز مالية قدرها 700 ألف درهم.

ويخصص الشوط الخامس لسباق "بلو بوينت سبرينت" "فئة 2"، والذي يقام على الأرضية العشبية لمسافة 1000 متر، بمشاركة 11 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وبجوائز مالية تبلغ 850 ألف درهم.

ويتوسط الأمسية الشوط السادس والأبرز تحت مسمى "آل مكتوم تشالنج" "فئة 1" للخيول المهجنة الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، ويقام على المسار الرملي لمسافة 1900 متر، بمشاركة 9 خيول، وبجوائز مالية تصل إلى 3 ملايين و680 ألف درهم، ويعد سباقاً تحضيرياً رئيسياً لكأس دبي العالمي.

ويبرز أيضا الشوط السابع "جبل حتا" "فئة 1" على الأرضية العشبية لمسافة 1800 متر، بمشاركة ستة خيول من الخيول المهجنة الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، وبجوائز مالية تبلغ مليوناً و850 ألف درهم، ويعد محطة تحضيرية مهمة لسباق دبي تيرف.

ويشهد الشوط الثامن سباق "2000 غينيز الإمارات" "فئة 3"، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة بعمر ثلاث سنوات، ويقام على المسار الرملي لمسافة 1600 متر، بمشاركة 16 خيلاً، وبجوائز مالية قدرها 700 ألف درهم.

وتختتم الأمسية بالشوط التاسع "الخيل تروفي" "فئة 3"، والذي يقام على الأرضية العشبية لمسافة 2810 أمتار، بمشاركة ثمانية خيول من الخيول المهجنة الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، وبجوائز مالية تبلغ 700 ألف درهم.