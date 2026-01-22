"الوطني الاتحادي" يستقبل وفد برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة

أبوظبي في 22 يناير/ وام/ أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، تستشرف المستقبل من خلال تزويد القيادات بمهارات عالية، بما يمثل استثماراً مباشراً في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ ريادتها في الابتكار الحكومي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى ، في مقر المجلس بأبوظبي، مع وفد برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة بالفجيرة، والذي ينظم بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وذلك بحضور سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وأشار معاليه إلى أن برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بإعداد القيادات الشابة المواطنة، والتي أثبتت تميزها عالميا وتفانيها في العطاء والبذل، لافتا إلى ان كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تعتبر نموذجاً متميزا للمؤسسات الأكاديمية، بتركيزها على الجانب التطبيقي للإدارة الحكومية، وتنفيذها برامج أكاديمية وتدريبية مبنية على أسس علمية مدروسة تساهم في بناء قادة المستقبل.

من جانبه استعرض سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي ، محطات المسيرة البرلمانية في الدولة، واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي التشريعية والرقابية، وأدوار الدبلوماسية البرلمانية وتواصله مع البرلمانات والمؤسسات والمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن المجلس يمارس أدواره ونشاطاته بما يترجم رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين، ويواكب التطور الشامل الذي تشهده الدولة.

وتناول سعادته، الدعم الفني والتقني والبحثي الذي تقدمه الأمانة العامة لأجهزة المجلس بما يمكنه من ممارسة اختصاصاته الدستورية، مؤكداً أن الأمانة العامة تحرص على تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات والمنظمات داخل وخارج الدولة، لتعزيز التفاعل البرلماني للمجلس مع كل ما هو مطروح على أجندته المحلية ومشاركاته في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأشاد بالدور الوطني الفاعل لبرنامج محمد بن حمد لإعداد القيادات وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، لا سيما في إعداد القيادات الحكومية وبناء القدرات المؤسسية المحلية والإقليمية والدولية.