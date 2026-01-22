"المعاشات" و"جامعة دبي" تطلقان أول برنامج دبلوم مهني متخصص

دبي 22 يناير/ وام/ أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وجامعة دبي عن شراكة لإطلاق "برنامج دبلوم المعاشات المهني"، الأول من نوعه في الجامعة، لتمكين الكوادر الوطنية المستقبلية وتعزيز دعائم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

حضر توقيع الاتفاقية بمقر جامعة دبي، سعادة فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة، وسعادة الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ويهدف برنامج الدبلوم إلى تأهيل وإعداد جيل جديد من الكوادر الإماراتية المؤهلة علمياً وعملياً للانضمام إلى قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي المتزايدة، إضافة إلى سد الفجوة المعرفية في هذا المجال.

ويشمل مساقات متخصصة تجمع بين الأسس النظرية التي تقدمها الجامعة، والخبرة والبيانات الواقعية التي توفرها الهيئة عن قوانين المعاشات حيث يتضمن محتوى الدبلوم أساسيات أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والتشريعات والقوانين المنظمة للقطاع في الإمارات والحوكمة وإدارة المخاطر في مؤسسات المعاشات، وتطبيقات التكنولوجيا المالية المتقدمة في قطاع المعاشات، وأخلاقيات المهنة والخدمة المتميزة للمشتركين والمستفيدين.

وقال سعادة فراس عبد الكريم الرمحي، إن هذه الشراكة تتماشى مع رؤية الهيئة لتطوير الكوادر الوطنية وتوطين المعرفة في قطاع المعاشات، بحيث يكون هذا البرنامج رافداً أساسياً لتأهيل كفاءات إماراتية قادرة على قيادة مستقبل القطاع وضمان استدامته، بما يخدم أهداف التنمية في دولة الإمارات.

من جانبه قال سعادة الدكتور عيسى البستكي، إن البرنامج سيمنح المشاركين فيه ميزة تنافسية كبيرة ويفتح أمامهم آفاقاً وظيفية واعدة في قطاع مالي وحيوي ومتنامي مثل قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

يذكر أن قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات شهد نموًا قويًا ومستمرًا، حيث ارتفع عدد المؤمن عليهم 181،447 بنهاية العام 2025، بنسبة نمو بلغت 24.3% مقارنة بعام 2024، كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى 30،404 جهات عمل بنمو بنسبة وصلت إلى 38.6% مقارنة بعام 2024 مما يدل على توسعة نطاق التأمينات الاجتماعية.