مجمع توازن الصناعي يضم 51 شركة عاملة ويستوعب 10 آلاف موظف

‎أبوظبي في 22 يناير/ وام / قال حمدان ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي إن مجمع توازن الصناعي يضم حالياً 51 شركة عاملة ويستوعب أكثر من 10 آلاف موظف وعدد 3200 مقيم ما يعكس حجم النمو الذي يشهده المجمع وثقة كبرى للشركات العالمية ببيئه صناعيه متكاملة.

وأضاف الزعابي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال مشاركة المجمع في الدورة الحالية من معرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس" 2026 إن هذه المشاركة تأتي تأكيدًا على دور المعرضين المحوري في دعم منظومة الصناعات المتقدمة في دولة الإمارات وتعزيز مكانتها مركزًا عالميًا للصناعات الدفاعية والتقنيات المتقدمة.

‎وأشار إلى أن المجمع ومن خلال جناح مجلس التوازن للتمكين الدفاعي يستعرض قدراته الصناعية المتكاملة وبنيته التحتية المتطورة وما يوفره من بيئة جاذبة للاستثمارات ومُمكنة للتصنيع المحلي، لافتاً إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية تم تطوير نحو 67% من المخطط الرئيسي للمرحلة الأولى على مساحة 9.7 كيلومتر مربع.

‎وأوضح أن المعرضين يشكلان منصة إستراتيجية لتعزيز الشراكات القائمة واستكشاف فرص جديدة للتعاون بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة.

‎وأشار الزعابي إلى أن مجمع توازن الصناعي يضم مقرا لعدد من أبرز الشركات العالمية في قطاع الصناعات الدفاعية والتقنيات المتقدمة ما يعكس المكانة الدولية التي يتمتع بها المجمع.

‎ويُعد مجمع توازن الصناعي مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطيران إذ يوفر منطقة صناعية متكاملة تمتد على مساحة 25.6 كيلومتر مربع مزودة ببنية تحتية متقدمة ومرافق متخصصة تلبي متطلبات الصناعات المتقدمة وتنسجم مع مستهدفات الثورة الصناعية الرابعة.

‎كما يوفر المجمع مناطق مخصصة لصناعات الذخائر تتمتع بأعلى معايير الأمن إلى جانب مركز شامل لاختبار وتأهيل الذخائر والأسلحة فضلًا عن مساحات مرنة وبيئة عمل داعمة تُمكن الشركاء من الاستفادة من كفاءات تشغيلية عالية عبر منظومة حلول متكاملة ذات مستوى عالمي.