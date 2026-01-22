"أبلايد أيه آي" تحصل على استثمار إستراتيجي من مبادلة و"أربور فينتشرز" لدعم التوسع عالمياً

أبوظبي في 22 يناير/ وام/ أعلنت شركة "أبلايد أيه آي"، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي مقرّها أبوظبي، متخصِّصة في تطوير حلول تبسيط العمليات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ومُصمَّمة للقطاعات المُنظّمة، إنجازها بنجاح جولة تمويلية ما قبل الفئة (B)، بقيادة صندوق الشركات الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" بالشراكة مع "أربور فينتشرز"، المستثمر الرائد عالمياً في رأس المال المُخاطر.

ويهدف هذا الاستثمار الإستراتيجي إلى دعم نمو شركة "أبلايد أيه آي"، وتعزيز آفاق التوسع العالمي لمنصتها المؤسسية الرائدة في الذكاء الاصطناعي "أوبوس"، والمُصمَّمة لتسهيل العمليات التشغيلية الحيوية في القطاعات ذات الأهمية الإستراتيجية.

وتعكس الجولة التمويلية ما قبل الفئة (B) قناعة راسخة ومشتركة بأن المرحلة المقبلة من اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي لن تقوم على التجريب فحسب، بل ترتكز على مدى موثوقية العمليات التشغيلية، والإنتاجية القابلة للقياس، وإمكانية التوسع على الصعيد العالمي.

ويساهم هذا الاستثمار في تعزيز مكانة "أبلايد أيه آي" شركةً وطنيةً رائدةً في القطاع الخاص ومتخصِّصة في الذكاء الاصطناعي، ومقرها أبوظبي.

وكانت شركة "أبلايد أيه آي" أطلقت منصتها الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي "أوبوس" بهدف تبسيط سير العمليات في بيئات العمل الأكثر تعقيداً ورقابةً، لتمكين المؤسسات الكبرى من إعادة تصميم عملياتها التشغيلية المعقدة، وأتمتتها، والإشراف عليها بكفاءة عالية.

وصُمِّمت المنصة خصيصاً لدعم القطاعات الحيوية الخاضعة للرقابة التنظيمية العالية، وتشمل الرعاية الصحية، والتأمين، والقطاع المصرفي، إلى جانب الطاقة، والقطاع الحكومي. وتدمج "أوبوس" بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستقل، والإشراف البشري، إضافةً إلى قابلية التدقيق والأمن بصورة كاملة، مما يُسهم في تمكين المؤسسات من تحقيق تحسينات مستدامة في الإنتاجية مع الحفاظ على أعلى مستويات الحوكمة والرقابة ضمن عملياتها.

وتُعدُّ شركة "أبلايد أيه آي"، التي تتَّخذ من أبوظبي مقراً لها ويعمل لديها أكثر من 350 موظفاً وتمتدُّ أنشطتها عبر الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، من أبرز شركات تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد شهدت برامج منصة "أوبوس" التجريبية تطبيقاً ناجحاً ضمن بيئات العمل التي تعتمد على الدقة والمرونة والامتثال كأساس لعملياتها، مما يمكّن المؤسسات من التحول بسلاسة من الإجراءات اليدوية المعتمدة على المستندات، إلى عمليات ذكية واسعة النطاق مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومع تسارع وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي، لم تعد القيود تتعلق بقدرة النماذج فحسب، بل بجاهزية المؤسسات لتطبيقها فالشركات اليوم تحتاج أنظمة قادرة على العمل ضمن الحدود التنظيمية والأمنية والتشغيلية الفعلية، مع تحقيق أثر اقتصادي ملموس وقابل للقياس. وهنا يبرُز دور شركة "أبلايد أيه آي" في معالجة هذه الفجوة، من خلال التركيز على سير العمل الحيوي للمهام، وبصورة تتكامل فيها الثقة والمساءلة والأداء على نطاق المؤسسات.

ويعكس هذا الاستثمار الرؤية الطموحة التي تتبناها دولة الإمارات، وتتمثَّل في تمكين منصات تكنولوجية طورتها مؤسسات رائدة في القطاع الخاص، وتُسهم في تكامل القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، علاوة على ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً دولياً للابتكار التطبيقي على نطاق واسع.

وقال آريا بولرفروشان، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة "أبلايد أيه آي": تجسِّد هذه الشراكة قناعة مشتركة بأن مستقبل اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات سيرتكز في الأساس على الثقة وقابلية التوسع وآلية تسيير العمليات. وبدعم من مبادلة وأربور فينتشرز، سنعمل على تسريع وتيرة التوسع العالمي لمنصة "أوبوس"، مع مواصلة جهودنا في بناء شركة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي انطلاقاً من أبوظبي.

وقال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الاستثمارات المتنوعة في قطاع الاستثمار في الإمارات لدى مبادلة: نلتزم في مبادلة ، ومن خلال صندوق الشركات الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتمكين الشركات الوطنية الرائدة، التي تتَّسم برؤية طَموحة وقدرة على الريادة على الساحة العالمية وتدعم استثماراتنا في شركة "أبلايد أيه آي" تطلعاتنا الرامية إلى رعاية روّاد التكنولوجيا التحويلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، القادرين على إرساء معايير عالمية جديدة في قطاعَي الابتكار والذكاء الاصطناعي المسؤول وتجسِّد منصة "أوبوس" التي طوَّرتها شركة "أبلايد أيه آي"، نوعية الحلول القابلة للتطوير والآمنة والموجَّهة بحسب القطاعات، والتي تمكّن المؤسسات الإقليمية والعالمية من تعزيز القيمة في القطاعات المنظّمة، ودفع وتيرة التحول الرقمي عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.

وقال خالد لبابيدي، الشريك في "أربور فينتشرز": تمثِّل شركة "أبلايد أيه آي" نموذجاً فريداً يجمع ثلاثة اتجاهات رئيسية تشمل: اعتماد الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، وتبسيط اللوائح التنظيمية المعقَّدة، وتلبية احتياجات التحول التشغيلي. وقد أثبتت الشركة قدرتها على تطبيق حلولها على نطاق واسع مع عملاء مُدرجين ضمن قائمة فورتشن 500، مما يعكس تميّزها التقني وخبراتها المتخصصة. ونحن متحمسون لدعم توسعها في الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية الكبرى".