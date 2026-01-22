تعاون بين "سيرت" و"بايبتيك" لتطوير وبناء قدرات الطلبة في القطاع الصناعي

أبوظبي في 22 يناير/ وام / وقع مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب "سيرت" مذكرة تفاهم مع منشأة "بايبتيك سوليوشنز للتصنيع ذ.م.م"، وذلك على هامش افتتاح منشأة الشركة في مناطق كيزاد – أبوظبي، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبمشاركة ممثلين عن جهات حكومية ومؤسسات صناعية وأكاديمية.

وبموجب مذكرة التفاهم، يركز التعاون بين الطرفين على تطوير الطلبة وبناء قدرات القوى العاملة، من خلال مبادرات تدريبية وتطبيقية تمنح الطلبة خبرة عملية مباشرة في بيئات التصنيع، إلى جانب فرص تدريب وتطوير مهني متخصصة لدعم احتياجات القطاع.

كما يشمل التعاون تطوير القدرات في التصنيع، والاستدامة، ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتصنيع الذكي المعتمد على التقنيات الرقمية، إضافة إلى الواقع الافتراضي، والتوائم الرقمية في التصنيع، والأمن السيبراني، وتقنية "البلوك تشين"، إلى جانب إتاحة فرص التدريب العملي والتعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

وقال محمد غياث، الرئيس التنفيذي لمركز سيرت: استناداً إلى سجل مركز سيرت الممتد في تطوير الكفاءات، نؤكد التزامنا بالشراكة مع بايبتيك لاستكشاف مبادرات تربط التدريب التطبيقي باحتياجات التصنيع، وتدعم تطوير الطلبة وبناء قدرات القوى العاملة، بما يسهم في تعزيز القدرات ودعم النمو الاقتصادي والصناعي طويل الأمد لدولة الإمارات.

من جانبها قالت هينا كالانتري، مديرة التصنيع في شركة بايبتيك سوليوشنز للتصنيع ذ.م.م: تعكس مذكرة التفاهم مع مركز سيرت التزام "بايبتك" الراسخ ببناء كفاءات جاهزة للمستقبل وتعزيز التميّز في قطاع التصنيع بالدولة ومن خلال التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، نسعى إلى دعم التعلم الأكاديمي النظري وتوفير التطبيق العملي في بيئات التصنيع الفعلية، مع الإسهام المشترك في دفع الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي عبر قطاع التصنيع.