"الموارد البشرية والتوطين" تطلق بالتعاون مع شركائها "باقة عمل المواطن في القطاع الخاص"

دبي في 22 يناير/ وام / أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، "باقة عمل المواطن في القطاع الخاص"، التي توفر خدمات رقمية استباقية متكاملة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وأصحاب العمل بما يدعم مسيرة التوطين والتحول الرقمي والريادة في تقديم الخدمات الحكومية بما ينسجم مع برنامج تصفير البيروقراطية.

وتحقق الباقة أعلى معايير التكاملية بين الجهات الحكومية عبر الاستفادة من الربط بين بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين وكل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وصندوق أبوظبي للتقاعد، ودائرة الصحة في أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودبي الصحية، وهيئة دبي الرقمية.

وقال سعادة خليل الخوري وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين في وزارة الموارد البشرية والتوطين إن "باقة عمل المواطن في القطاع الخاص"، تدعم ريادة الوزارة في التحول الرقمي بالتعاون مع شركائها، بما ينعكس إيجاباً على رحلة المتعاملين وذلك من خلال اختصار الإجراءات وتقليل متطلبات التوظيف على المواطنين وأصحاب العمل منذ تسجيل المواطن في منصة نافس، وبدء رحلته للبحث عن الوظيفة، لحين تعيينه والتحاقه بإحدى وظائف القطاع الخاص، واستيفاء تسجيله في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات في الدولة.

من جانبه، قال سعادة اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إن الباقة تعزز نموذج الحلول الرقمية الآمنة في الدولة، وكفاءة الخدمات، وتصفير البيروقراطية من خلال التكامل والربط بين بيانات جميع الشركاء بما يسهم في تقديم خدمة متميزة وسريعة للمواطن وصاحب العمل في الوقت نفسه.

وأكد سعادة فراس الرمحي المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الشراكة الرائدة مع الوزارة، تأتي لتحقيق الأهداف الوطنية لمسيرة التوطين، وفقا لأعلى معايير الكفاءة والتنافسية، لافتا إلى أن الباقة توفر الوقت والجهد على المواطن وصاحب العمل وتمكن الهيئة من الاطلاع على التغيرات في حالة المواطن بشكل مباشر، مما يعزز سرعة تنفيذ الخدمات والإجراءات الإلكترونية بالتعاون مع الشركاء.

من جانبة، قال سعادة خلف عبدالله رحمه الحمادي – المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد إن إطلاق "باقة عمل المواطن في القطاع الخاص" يعكس نموذجاً متقدماً لتكامل العمل الحكومي على المستوى المحلي والاتحادي، ويجسد رؤية الدولة في توحيد الجهود وتكامل البيانات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تقديم تجربة متميزة للمتعاملين.

وأضاف أن هذا التكامل يؤكد أهمية التسجيل المبكر والدقيق في أنظمة التقاعد، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية ويضمن الحقوق التقاعدية للمواطنين.

وتستهدف الباقة توحيد المعلومات والمستندات المطلوبة بين الجهات المنظمة وضمان تسجيل كافة المواطنين العاملين في القطاع الخاص في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات في الدولة وتعزيز تكامل الأنظمة الرقمية لتقديم خدمات سريعة وفعالة.