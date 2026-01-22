لأول مرة.. أبوظبي تستضيف "IAAPA الشرق الأوسط 2026" الحدث الأبرز عالميا في قطاع الترفيه

أبوظبي في 22 يناير / وام / تستضيف العاصمة "أبوظبي" للمرة الأولى فعاليات معرض ومؤتمر "IAAPA الشرق الأوسط 2026"، الحدث الأبرز عالمياً في قطاع المدن الترفيهية والجذب السياحي، وذلك خلال الفترة من 30 مارس إلى 2 أبريل 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

ويجمع هذا الحدث نخبة من قادة وصناع القرار والشركات العالمية المتخصصة، ليعكس بذلك تنامي مكانة الإمارة كمركز إقليمي ودولي للابتكار والتطوير في هذا القطاع الحيوي، موفراً منصة عالمية تربط بين المشغلين والموردين والمطورين وقادة القطاع من مختلف مجالات صناعة الترفيه، بما في ذلك المدن الترفيهية، والحدائق المائية، ومراكز الترفيه المغلقة، والمتاحف، والمعالم الثقافية، وتجارب الوجهات السياحية، مما يجسد التزام المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية (IAAPA) بتوحيد مجتمع الصناعة العالمي وتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات والارتقاء بالمعايير المهنية.

وتشهد الدورة المرتقبة زخما كبيرا تمثل في اكتمال حجز جميع مساحات العرض، بمشاركة أكثر من 325 جهة عارضة تستعد لاستعراض أحدث الابتكارات في منتجات وخدمات عالم الترفيه، من ألعاب ومرافق ترفيهية وتجهيزات حدائق مائية، وصولاً إلى الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة وأنظمة السلامة والتشغيل.

وبالتوازي مع المعرض يقدم الحدث برنامجاً تعليمياً متكاملاً يواكب أولويات القطاع ويغطي محاور متخصصة تلبي احتياجات مختلف المجالات، ويتضمن جولات تعليمية حصرية (EDUTours) تتيح للمشاركين فرصة استكشاف كواليس أبرز الوجهات الترفيهية في المنطقة والتعرف على أساليب تشغيلها ومعايير سلامتها، ومنها "يوم الترفيه في الأماكن المغلقة" الذي يشمل زيارات إلى (Adrenak Adventure وPixoul Gaming، وناشيونال أكواريوم أبوظبي)، و"يوم المتاحف" الذي يتضمن زيارة إلى "تيم لاب فينومينا أبوظبي".

وتتواصل فعاليات البرنامج لتشمل جولات حصرية خلف الكواليس في وجهات عالمية مثل "سي وورلد أبوظبي" و"ياس ووتروورلد أبوظبي" و"عالم وارنر براذرز أبوظبي"، الذي سيستضيف أيضاً حفل الافتتاح الرسمي للمعرض.

كما يولي الحدث اهتماما بالغا بالتطوير المهني من خلال تسليط الضوء على معاهد IAAPA المعتمدة، كمعهد محترفي المدن الترفيهية ومعهد محترفي الترفيه في الأماكن المغلقة ومعهد IAAPA للسلامة، والتي تقدم برامج تعليمية منظمة وشهادات مهنية معتمدة، وهو ما أكده بيتر فان دير شانس، المدير التنفيذي ونائب رئيس IAAPA لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، الذي اعتبر المعرض خطوة نوعية تعكس التزام المنظمة الراسخ تجاه المنطقة ودعم القطاع عبر التعليم والارتقاء بالمعايير وتوطيد الروابط العالمية.

كما أكد جاكوب وال، الرئيس والمدير التنفيذي لرابطة IAAPA، على الأهمية الإستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط كسوق ذات أولوية للصناعة العالمية، مشيراً إلى أن الحدث يجسد دور الرابطة في توفير منبر للتواصل بين الجهات الفاعلة لدعم تبادل المعارف وتعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يشكل المعرض محطة محورية ضمن إستراتيجية المنظمة طويلة المدى لترسيخ حضورها الإقليمي ودفع عجلة الابتكار، مواصلةً جهودها لخدمة أعضائها حول العالم عبر التعليم والتعاون وتطوير المعايير ودعم الحوار بين الأسواق الراسخة والناشئة.