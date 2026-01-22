بتكلفة تتجاوز 60 مليون درهم.. 1.5 مليون مستفيد من برامج الهلال الأحمر الرمضانية داخل الدولة وخارجها

أبوظبي في 22 يناير/ وام / أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن أكثر من 1.5 مليون شخص داخل دولة الإمارات وفي 44 دولة حول العالم يستفيدون من برامجها الرمضانية هذا العام، والتي تشمل المير الرمضاني، وإفطار الصائم، وكسر الصيام، وزكاة الفطر، وكسوة العيد، وذلك بتكلفة تقديرية تتجاوز 60 مليون درهم، في إطار جهود الهيئة المستمرة للتخفيف من تداعيات الأوضاع الإنسانية في عدد من الدول.

وأطلقت الهيئة حملتها الرمضانية الموسمية لهذا العام تحت شعار "رمضان.. عطاء مستمر"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم في مقرها بأبوظبي، حيث تم فيه استعراض تفاصيل الحملة التي تأتي هذا العام أكثر شمولاً واتساعاً، مواكبةً للتوسع الكمي والنوعي في برامج الهيئة الإنسانية ومشاريعها الخيرية داخل الدولة وخارجها.

وأكد سعادة أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في الكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر، أن حملة رمضان هذا العام تأتي ضمن مبادرات الهيئة في "عام الأسرة".

وقال إن برامج الهيئة وأنشطتها الإنسانية والتنموية تشهد نمواً متواصلاً داخل الدولة وخارجها، وذلك بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة، مشيراً إلى أن زيادة مخصصات حملة رمضان لهذا العام انعكست على توسيع نطاق الاستفادة محلياً ودولياً، وتعزيز الأثر الإنساني المستدام.

وأضاف أن فعاليات الحملة تستهدف تعزيز جسور التواصل مع مجتمع الإمارات المعطاء، وتوسيع مجالات الشراكة مع مختلف القطاعات، دعماً لرسالة الهيئة الوطنية في توسيع مظلة المستفيدين، وتوفير رعاية أكبر للشرائح المستهدفة.

وأوضح أن الحملة تنطلق في ظل ظروف إنسانية معقدة نتيجة الأزمات والكوارث الطبيعية التي تشهدها العديد من الدول، ما يستدعي تضافر الجهود الإنسانية والعمل المشترك للتخفيف من وطأة تلك الأزمات على الفئات الأكثر احتياجاً.

وثمّن الأمين العام الدور الكبير لشركاء الحملة من الجهات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام الوطنية، لما يقدمونه من دعم متواصل لرسالة الهلال الأحمر الإنسانية.

وذكر بيان الهيئة أن نحو 395 ألف مستفيد داخل الدولة يستفيدون من برامج رمضان هذا العام، بقيمة إجمالية تتجاوز 32.5 مليون درهم، ضمن حزمة متكاملة من البرامج الرمضانية التي تستهدف الأسر والأفراد الأكثر احتياجاً في مختلف إمارات الدولة.

وخارجياً، أوضحت الهيئة أن أكثر من مليون مستفيد في 44 دولة في أربع قارات يستفيدون من برامج شهر رمضان المبارك للعام 1447 هجري، بتكلفة تبلغ نحو 27.5 مليون درهم، ضمن تدخلات إنسانية متنوعة تشمل الدعم الغذائي، والمساعدات النقدية، والكساء، والمساعدات الموسمية، مع إعطاء أولوية للدول التي تواجه تحديات إنسانية كبيرة.

وأشارت إلى تخصيص مئات المواقع لجمع التبرعات في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب التبرع عبر مراكز الهيئة، والموقع الإلكتروني، وتطبيق الهاتف الذكي، والإيداعات البنكية، والرسائل النصية، والرقم المجاني، إضافة إلى مواقع التبرع العيني.

وأكدت الهيئة أن حملة رمضان تمثل امتداداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في العطاء الإنساني، وترجمة عملية لقيم التضامن والتكافل التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.