تعاون بين "SIRBAI" و"ايدج" لتعزيز قدرات الأسراب المدعومة بالذكاء الاصطناعي للأنظمة الجوية غير المأهولة

أبوظبي في 22 يناير/ وام / وقّعت "SIRBAI"، المتخصصة في حلول الاستقلالية الدفاعية وتقنيات الأسراب الذكية، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع "ايدج"، إحدى المجموعات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، لاستكشاف فرص التعاون في تطوير قدرات الجيل التالي من أسراب الأنظمة الجوية غير المأهولة.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها كلا من الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، وخالد الزعابي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة في ايدج ، بحضور معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "ايدج"، خلال معرض الأنظمة غير المأهولة "يومكس" 2026 في أبوظبي، تستكشف الشركتان إمكانات نشر حزمة ذكاء المهام المتقدمة وتقنيات السرب المدعومة بالذكاء الاصطناعي من SIRBAI عبر محفظة "ايدج" من المركبات الجوية غير المأهولة والمنصات المستقلة.

وتأتي هذه الشراكة في أعقاب سلسلة من العروض التوضيحية التقنية التي قيّمت خلالها ايدج أداء مجموعة تقنيات SIRBAI الخاصة باستخبارات المهام وتنسيق الأسراب، وأكدت جاهزيتها التشغيلية وقابليتها للتوسع وفعاليتها في الواقع العملي. ويجسد قرار ايدج بالتعاون مع SIRBAI عملية اختيار قائمة على التكنولوجيا، تستند إلى القدرات المثبتة والأداء في ظل الظروف التشغيلية ونضج النظام.

وتجمع حلول SIRBAI الشاملة بين أنظمة القيادة والسيطرة، وتخطيط المهام، وأنظمة التنسيق ضمن منصة واحدة سهلة الاستخدام، ما يبسّط العمليات المعقدة ويمكّن المشغلين من اتخاذ قرارات أسرع ويعزز كفاءتهم في إدارة أساطيل المركبات الجوية غير المأهولة.

وتمتاز البنية المعيارية القابلة للتوسع للمنصة بقدرتها على التكامل مع الأنظمة القائمة، مع إمكانية التعامل مع مجموعة واسعة من السيناريوهات التشغيلية، بدءاً من الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، مروراً بالبحث والإنقاذ، والدفاع المحيطي، وحماية الأرتال، ومواجهة الدفاعات الجوية المعادية، وصولاً إلى التعاون بين الأنظمة المأهولة وغير المأهولة.

وفي إطار هذا التعاون، سيتم دمج مجموعة تقنيات SIRBAI عبر منظومة ايدج للطائرات بدون طيار، والتي تشمل المنصات الصغيرة المحمولة يدوياً وصولاً إلى الأنظمة غير المأهولة الأكبر حجماً، بما في ذلك الطائرات القتالية بدون طيار، ومنصات التحليق MALE (متوسطة الارتفاع وطويلة التحمل) وHALE (عالية الارتفاع وطويلة التحمل).

كما سيشمل هذا الدمج قدرات SIRBAI في مجال الاستخبارات القتالية، مما يعزز التعرف على الأهداف، وتقييم التهديدات، ودعم اتخاذ القرارات على مستوى المهمة، والتنسيق في الوقت الفعلي عبر العمليات أحادية ومتعددة المنصات.

وقالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: تمثل هذه الشراكة خطوة أساسية ضمن مساعينا لتقديم حلول دفاعية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعيد تعريف علم الأنظمة المستقلة التكتيكية والفعالية التشغيلية ومن خلال دمج قدرات السرب المتقدمة من SIRBAI مع أنظمة ايدج التي اختبرت ميدانياً، فإننا نرفع سقف ما يمكن للمنصات المستقلة تحقيقه في ساحات القتال المعاصرة. كما سنعمل معاً على رسم ملامح مستقبل أنظمة الدفاع الجوي المستقلة، بما يضمن تزويد شركائنا بالقدرات اللازمة لمواجهة التهديدات المتطورة والتحديات التشغيلية المعقدة.

وفي هذا الصدد، قال خالد الزعابي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة في ايدج: تتبنّى مجموعة ايدج نهجاً إستراتيجياً يقوم على تطوير منصات تعمل ضمن منظومات ذكية مترابطة، لا كقدرات منفصلة أو حلول معزولة ويعكس هذا التعاون مع SIRBAI هذا التوجه بوضوح، من خلال تعميق تكامل الاستقلالية وتنسيق المهام والذكاء التشغيلي عبر مختلف منصاتنا. ويؤكد ذلك التزامنا بتقديم قدرات قابلة للتوسع والمواءمة، يمكن نشرها بثبات وكفاءة عبر سيناريوهات تشغيلية متعددة، مع الحفاظ الصارم على ضمانات التحكم، وموثوقية القيادة، والثقة التشغيلية في البيئات المعقّدة وعالية المخاطر.

وتؤكد هذه الشراكة الالتزام المشترك لدى الطرفين بتقديم تقنيات وحلول متقدمة تمكّن قوات الدفاع من الاستجابة السريعة للتحديات الناشئة والحفاظ على تفوق تكتيكي حاسم في بيئة عملياتية تشهد تعقيدات متزايدة.