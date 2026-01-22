"التعليم العالي" و"تدوير" تطلقان سلسلة ورش أكاديمية لاستخلاص القيمة من النفايات الخضراء

أبوظبي في 22 يناير/ وام / أطلقت مجموعة تدوير، التابعة لـ "القابضة" (ADQ)، بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سلسلة ورش عمل أكاديمية متخصصة في مجال تحويل النفايات إلى قيمة، مصممة لمعالجة التحديات الأبرز عبر سلسلة قيمة إدارة النفايات، بمشاركة مجموعة من الباحثين من مختلف جامعات الدولة.

وتأتي سلسلة ورش "تحويل النفايات إلى قيمة" امتداداً لمبادرة "جسر الابتكار 2025"، التي نظّمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع القابضة ADQ، أواخر العام الماضي، وركزت على تعزيز التعاون على مستوى مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث وشركات محفظة ADQ؛ بهدف تطويرالأبحاث التطبيقية وتسريع وتيرة ترجمة مخرجات الأبحاث الأكاديمية إلى ابتكارات صناعية وتجارية.

وقال سعادة إبراهيم فكري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد التزامها بدورها الفاعل في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد عالمياً في مجالات الابتكار والأبحاث العلمية المتقدمة، بما يسهم في وضع أسس راسخة لمستقبل مستدام وقادر على مواكبة مختلف المتغيرات.

وأضاف: من هذا المنطلق، يأتي تعاوننا مع مجموعة "تدوير" كخطوة تدعم جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء في منظومة التعليم العالي والبحث العالمي، لمواصلة العمل على تحسين تكامل مخرجات البحث والابتكار مع الأولويات الوطنية.

وتضطلع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب هذه الشراكة بدور محوري في تحديد الخبراء المتخصصين بالمواضيع المطروحة، وإتاحة التنسيق والوساطة للتواصل معهم، ودعوة الكوادر الأكاديمية من الجامعات والمؤسسات البحثية للمشاركة في النقاشات الإستراتيجية، التي تركز في المقام الأول على إدارة النفايات الخضراء.

وقال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير إن بناء الشراكات وتوطيدها يشكل أحد أبرز قيم مجموعة تدوير المؤسسية، لذا نعتز بجهودنا المشتركة مع وزارة التعليم والبحث العلمي لاستكشاف آفاق فرص استغلال النفايات الخضراء ، التي تنسجم مع الأجندة الوطنية للاستدامة وتدعم أهدافها.

وتدعم هذه السلسة خطط مجموعة تدوير في سعيها لتطبيق الخبرات الأكاديمية من الجامعات ومؤسسات البحث، والاستعانة بها في معالجة التحديات الإدارية على نطاق أوسع عبر مختلف مسارات النفايات ومكوّنات المنظومة، حيث تجمع الخبراء الأكاديميين معًا للحوار المباشر حول التحديات التشغيلية والحلول لمعالجتها لتحقيق الاستفادة الأمثل من النفايات الخضراء، واستخلاص أكبر قدر من القيمة منها ، وتستند النقاشات في طرحها إلى بيانات وإحصاءات واقعية، مع الإشارة إلى العقبات في الأنظمة والقيود التشغيلية، وأخذها في عين الاعتبار، وتسليط الضوء على الحلول التطبيقية والتجريبية، وفعالية نتائجها.