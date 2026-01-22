اختتام المحطة الأولى من بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد

الظفرة في 22 يناير/ وام / اختتمت منافسات المحطة الأولى من بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد، التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث، وسط مشاركة واسعة وتنافس قوي بين الصيادين من داخل الدولة وخارجها، في واحدة من أبرز الفعاليات التراثية البحرية التي تحتفي بموروث الصيد التقليدي وتعزز مفاهيم الاستدامة.

وتوج معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، مساء أمس، الفائزين بالمنافسات ضمن الفئة العامة وفئة السيدات، بحضور سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وحيي خلفان الهاملي ممثلاً عن ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من الصيادين والمهتمين بالصيد التقليدي.

وأكد سعادة عبيد خلفان المزروعي، أن المحطة الأولى من بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد حققت نجاحاً لافتاً على مستوى التنظيم والمشاركة، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير والتفاعل الإيجابي من المشاركين عكسا المكانة التي باتت تحتلها البطولة على خريطة الفعاليات التراثية البحرية.

ونوه بما شهدته المحطة الأولى من تنافس قوي والتزام من قبل الصيادين بالأنظمة المعتمدة، الأمر الذي عكس وعي المشاركين بأهمية الحفاظ على الموارد البحرية، وأكد نجاح البطولة في تحقيق أهدافها بالجمع بين التنافس الرياضي وصون التراث البحري الإماراتي.

وأضاف أن جهود فرق العمل واللجان المنظمة انصبت في ضمان سير المنافسات بسلاسة، مؤكداً الجاهزية لانطلاق المحطتين الثانية والثالثة وفق المعايير نفسها التي عززت ثقة المشاركين وأسهمت في إنجاح البطولة.

وتتواصل بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد عبر محطتين قادمتين، حيث تنطلق المحطة الثانية في 6 فبراير المقبل، فيما تنطلق المحطة الثالثة في 22 مارس، وخصصت للمحطتين جوائز قيّمة للفائزين في الفئتين العامة والسيدات.

ويأتي تنظيم البطولة في إطار جهود هيئة أبوظبي للتراث في صون التراث البحري الإماراتي، وربط الأجيال الجديدة بقيمه الأصيلة، وتعزيز مفاهيم الصيد المستدام، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً في تنظيم الفعاليات التراثية المتخصصة.