شرطة أبوظبي تناقش "الأسرة الآمنة" وحماية المجتمع من السلوكيات السلبية

العين في 22 يناير / وام / نظمت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسة حوارية بعنوان "أسرة آمنة.. حماية المجتمع من السلوكيات السلبية وآثارها" في مجلس المتعرض سيف بن ميا العفاري بمنطقة العامرة في العين، وذلك تزامناً مع مبادرات "عام الأسرة 2026"، حيث هدفت الجلسة إلى تعزيز الوعي الأمني والمروري وترسيخ القيم الإيجابية لبناء جيل واعٍ، وذلك بحضور العقيد سيف علي الجابري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة، الذي أكد على محورية دور هذه المجالس في تحقيق استقرار المجتمع والوقاية من السلوكيات الخاطئة.

وشهدت الجلسة تركيزاً على المسؤولية المجتمعية وحماية الممتلكات، حيث شدد العقيد سهيل مبارك بن عنوده العامري، مدير مركز شرطة الساد، على ضرورة التزام الأفراد بالقوانين وحماية المكتسبات الوطنية والممتلكات العامة والخاصة، معتبراً الاعتداء عليها دليلاً على ضعف المسؤولية، ودعا إلى التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي تجاوزات لضمان استدامة الأمن وجودة الحياة، فيما تناول الجانب المروري المقدم أحمد عبدالله الشريفي نائب مدير المديرية لشؤون المرور، مستعرضا مخاطر السلوكيات السلبية كالسرعة والانشغال بغير الطريق، وأكد أن الأسرة شريك أساسي في غرس ثقافة الالتزام المروري لدى الأبناء منذ الصغر.

واختتمت المحاور بتسليط الضوء على التحديات الرقمية، حيث حذر المقدم عبدالله سيف بن زيتون المهيري، نائب شؤون الجريمة لمركز شرطة الساد، من مخاطر التنمر الإلكتروني وأساليب الاحتيال المالي عبر الهاتف والروابط الوهمية، داعياً إلى توجيه الشباب نحو الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي وتجنب نشر الشائعات.

وأوصى المشاركون في ختام الجلسة بضرورة استمرار هذه اللقاءات التوعوية لما لها من أثر فاعل في تعزيز الحوار المجتمعي ودعم تماسك الأسرة الإماراتية.