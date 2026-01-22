عرض مسرحية "الزير سالم" غداً على مسرح المجاز

الشارقة في 22 يناير/ وام / برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تبدأ يوم غد أولى عروض الملحمة المسرحية "الزير سالم" على مسرح المجاز بالشارقة لمدة ثلاثة أيام متتالية.

ويشارك في بطولة العمل عدد من الفنانين العرب من بينهم مخرج المسرحية سلوم حداد وباسم ياخور وعابد فهد والفنانة أمل محمد فيما كتب النص عثمان جحا.

ويعيد العمل المسرحي تقديم واحدة من أبرز الملاحم في التراث العربي ضمن معالجة فنية معاصرة تجمع بين العمق الدرامي والطرح الإنساني وتقدم قراءة جديدة للأسطورة بعيداً عن القوالب التقليدية.

وقال سعادة طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إن استضافة مسرحية "الزير سالم" على مسرح المجاز بالشارقة تأتي في إطار الحرص على تقديم أعمال مسرحية عربية نوعية تستلهم التراث الثقافي وتقدمه برؤية معاصرة.

وأشار إلى أن العمل يقدم تجربة فنية متكاملة تجمع العمق الدرامي والقيمة الإنسانية وتسهم في إثراء المشهد المسرحي بالإمارة الداعمة للفنون المسرحية.

ويمتد العرض المسرحي لمدة 120 دقيقة مدعوماً بعناصر بصرية متطورة تتضمن ديكوراً متحركاً يواكب تحولات القصة مع إيقاع درامي من الموسيقى العربية إضافة إلى الإضاءة والمؤثرات الصوتية التي تعزز الأجواء الدرامية وتدعم السرد المسرحي.