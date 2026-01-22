"الشارقة الرقمية" تستعرض خدمات منصة "عقاري" في "إيكرس" 2026

الشارقة في 22 يناير/ وام / تستعرض دائرة الشارقة الرقمية خلال مشاركتها في معرض الشارقة العقاري "إيكرس" 2026 المقام حاليا في مركز إكسبو الشارقة مزايا وخدمات منصة "عقاري" البوابة الرقمية المتكاملة والشاملة لخدمات القطاع العقاري في الإمارة تحت مظلة "منصة الشارقة الرقمية" وذلك في خطوة تعكس التزامها بدعم تنمية القطاع وتعزيز تنافسيته محلياً وإقليمياً بما ينسجم مع التوجُّهات الإستراتيجية للإمارة نحو ترسيخ مكانتها وجهةً عالمية جاذبةً للاستثمار العقاري المستدام.

وتأتي مشاركة دائرة الشارقة الرقمية في المعرض تأكيداً على الدور المحوري للدائرة في دعم التحوُّل الرقمي للقطاع العقاري في الإمارة عبر تسليط الضوء على المنصات والخدمات الرقمية المتكاملة التي تسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية: يُعَدُّ معرض الشارقة العقاري "إيكرس" منصة إستراتيجية تجمع كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري المحلية والإقليمية ومن هذا المنطلق نحرص على الحضور والمشاركة الفاعلة فيه لإبراز البيئة الرقمية المتطورة للخدمات العقارية في الإمارة بما يسهم في تشجيع التحوُّل الرقمي في هذا القطاع الحيوي وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وصولاً إلى دعم النمو العقاري في الشارقة وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للتميُّز الرقمي في شتى القطاعات.

وأكد أن منصة "عقاري" توفّر واجهة رقمية موحّدة للخدمات العقارية تمكّن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة عبر قنوات رقمية متكاملة وتمثّل ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية ودعم عملية اتخاذ القرار المستند إلى البيانات بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ويواكب رؤية حكومة الإمارة نحو الابتكار والاستدامة.

وخلال فترة انعقاد المعرض تقدم دائرة الشارقة الرقمية للزوّار تجربة رقمية مبتكرة تستعرض من خلالها إطلاق باقة خدمات المشاريع التطويرية بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة والموجهة لجميع المعنيين بالقطاع العقاري في الإمارة من المطورين العقاريين والبنوك إضافةً إلى المستثمرين.