أجرة الشارقة تنقل 9.31 مليون راكب في 2025

الشارقة في 22 يناير/ وام / كشفت "أجرة الشارقة" عن نقل أكثر من 9.31 مليون راكب خلال عام 2025 محققةً نمواً في أعداد نقل الركاب بنسبة تجاوزت 25% مقارنة بعام 2024 وتضمنت نقل 917 ألف راكب من خلال الحجز عبر التطبيق الذكي "يانغو" إلى جانب نقل 760 ألف راكب من المنطقة الشرقية والوسطى.

وقال خالد الكندي مدير عام أجرة الشارقة: تعكس هذه الأرقام الزيادة الكبيرة في الطلب على خدمات أجرة الشارقة ما يؤكد ثقة الجمهور في جودة الخدمات المقدمة عبر أسطول مركباتنا بما يحقق رؤيتنا في تقديم تجربة نقل مميزة تلبي احتياجات مستخدمي أجرة الشارقة وتؤكد التزامنا بمواصلة تطوير منظومة النقل والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة في الأجرة.

وأكد أن الشركة وفرت مركبات هجينة صديقة للبيئة تعمل بالوقود والكهرباء وذلك في إطار خطة شاملة للحد من التلوث الناجم عن عوادم المركبات وجعل المركبات في الشارقة صديقة للبيئة وسعيها الدائم والمستمر لتطوير وتحسين خدماتها المقدمة للجمهور لافتاً إلى أن أجرة الشارقة تسعى إلى تحويل أسطول مركباتها بنسبة 100% إلى مركبات هجينة صديقة للبيئة تعمل بالوقود والكهرباء بحلول عام 2027 وذلك بما ينسجم مع توجهات حكومة الشارقة المستندة إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتصبح إمارة صديقة للبيئة.

يشار إلى أن أجرة الشارقة هي إحدى الشركات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.