"أبوظبي الرياضي" يعلن تفاصيل الجولة الثالثة من "تحدي باها" للسيارات والدراجات الهوائية

أبوظبي في 22 يناير/ وام / أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تفاصيل الجولة الثالثة من الموسم الثالث لتحدي باها أبوظبي، التي تقام يوم 24 يناير الحالي في القوع بمنطقة العين بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، بمشاركة واسعة تضم أكثر من 80 متسابقًا ومتسابقة يمثلون 22 جنسية، في منافسات قوية تشمل فئات الدراجات النارية والدراجات الرباعية "كواد" والسيارات والباجي.

وتقام الجولة الثالثة من التحدي برعاية ودعم ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، التي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير المقبل في أبوظبي، بمشاركة متوقعة تتجاوز 25 ألف مشارك يتنافسون في أكثر من 30 رياضة متنوعة على مدار عشرة أيام من المنافسات، في حدث رياضي عالمي يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها أبوظبي في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.

وتضم القائمة المبدئية للمشاركين في الجولة الثالثة من تحدي باها أبوظبي نخبة من المتسابقين المحليين والدوليين، من بينهم عدد كبير من المتسابقين الإماراتيين، إلى جانب مشاركين من بريطانيا، وجنوب أفريقيا، وإيطاليا، وفرنسا، ولبنان، والهند، وإيرلندا، وروسيا، وإسبانيا، وليتوانيا، والصين، وسويسرا، وأوكرانيا، وكندا، وقطر، وباكستان، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والدنمارك، وأوزبكستان، والكويت.

وتتوزع المشاركات على فئات متعددة تشمل الدراجات النارية بمختلف تصنيفاتها، والدراجات الرباعية "كواد"، والسيارات، إضافة إلى فئة الباجي، ما يعكس التنوع الكبير في المنافسات وقوة الحدث.

وأكد ماهر البدري، المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية "EMSO"، أن "الجولة الثالثة تمثل محطة مهمة في الموسم، مشيرا إلى أن تحدي باها أبوظبي يواصل إظهار تطور قوي من جولة إلى أخرى ويتجلى هذا النمو في زيادة عدد المشاركين، وتنوع الجنسيات المشاركة، وارتفاع مستوى التنافس بين المتسابقين.