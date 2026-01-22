10 منشآت رياضية تستضيف منافسات 9 ألعاب للنسخة الثامنة من "عربية السيدات"

الشارقة في 22 يناير/ وام / أعلنت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة اكتمال الجاهزية التنظيمية والفنية واللوجستية لبطولة النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات واستعداد جميع الجهات المعنية لاستقبال الحدث الرياضي العربي الذي سيُقام خلال الفترة من 2 حتى 12 فبراير المقبل في 10 منشآت رياضية موزّعة على ثلاث مدن في إمارة الشارقة.

وتستضيف هذه المنشآت منافسات الدورة التي تشهد مشاركة 63 فريقًا رياضيًا للسيدات من 16 دولة عربية يتنافسن في تسع ألعاب فردية وجماعية تشمل كرة السلة وكرة الطاولة والكرة الطائرة والمبارزة وألعاب القوى والرماية والقوس والسهم إلى جانب رياضتَي التايكواندو والتجديف اللتين تنضمان إلى البرنامج الرياضي للدورة في هذه النسخة.

وتوزّعت مواقع استضافة المنافسات والتدريبات على عدد من الأندية والمنشآت الرياضية في الإمارة من بينها: مركز الطفل بالقرائن ومركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة ونادي الثقة للمعاقين ونادي الذيد الثقافي الرياضي ونادي الشارقة الرياضي للمرأة بالقليعة ونادي الحمرية الثقافي الرياضي وشاطئ الحمرية ونادي خورفكان للمعاقين ومركز الطفل بالرقة ونادي البطائح الثقافي الرياضي.

وأعلنت الأندية والمنشآت المستضيفة اكتمال أعمال الصيانة والتجهيز الفني وجاهزيتها لاحتضان منافسات وتدريبات الدورة وفق أعلى المعايير المعتمدة بما يضمن سلاسة التشغيل التنظيمي واستيعاب الوفود والجمهور وتقديم تجربة رياضية متكاملة تواكب حجم الحدث.

وبذلك تكتمل الاستعدادات الميدانية والفنية لاستضافة النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات مع جاهزية المنشآت المستضيفة في مدن الإمارة لاحتضان المنافسات وفق المعايير المعتمدة ويعكس هذا التنسيق بين الأندية والمنشآت المستضيفة والفرق التشغيلية قدرة الشارقة على إدارة حدث رياضي متعدد الألعاب والمواقع وتوفير بيئة تنافسية مستقرة تلبّي متطلبات الأندية والوفود المشاركة.