تيكوم تعزز استثماراتها في التعليم العالي باستحواذ جديد بقيمة 125 مليون درهم

دبي في 22 يناير/ وام / أعلنت مجموعة تيكوم عن استحواذها على حرم جامعي متكامل يضم عدداً من المباني التعليمية بمساحة إجمالية تزيد على 300 ألف قدم مربعة في مدينة دبي الأكاديمية العالمية وذلك استجابة للطلب القوي والمتنامي في قطاع التعليم العالي بدبي.

ويهدف هذا الاستحواذ إلى تلبية الطلب المتزايد من الجامعات الدولية الرائدة على أصول تعليمية متخصصة عالية الجودة مدفوعا بحزمة من الإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الطموحة وفي مقدمتها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية التعليم في دبي 2033 كما يسهم في تعزيز الدور الريادي لقطاع التعليم التابع لمجموعة تيكوم الذي يضم مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة والذي يسجل معدلات إشغال مرتفعة بلغت 99 %.

وبلغت قيمة الاستحواذ 125 مليون درهم ضمن إستراتيجية مجموعة تيكوم للتوسع وتحقيق النمو المستدام ما يرفع إجمالي قيمة استثماراتها في محفظة الأصول التجارية والصناعية إلى أكثر من 5.5 مليار درهم منذ إدراج أسهمها في سوق دبي المالي في يوليو 2022 كما تعتزم المجموعة تنفيذ عمليات تطوير وتحديث شاملة لمباني ومرافق الحرم الجامعي بما يضمن أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية.

وقال عبدالله بالهول الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم إن هذا الاستحواذ يعكس التزام المجموعة المستمر بالارتقاء بقطاع التعليم العالي ودعم مكانة دولة الإمارات ودبي وجهة عالمية رائدة للتعليم وتنمية المواهب، مشيراً إلى أن مدينة دبي الأكاديمية العالمية تمتلك الإمكانات والموارد اللازمة لاستقطاب الأكاديميين والمواهب من مختلف أنحاء العالم بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة.

وأضاف أن هذه الخطوة ستعزز قدرة المدينة على استقطاب نخبة من أبرز المؤسسات الأكاديمية العالمية، لافتاً إلى أن قطاع التعليم التابع للمجموعة يضم أكثر من 85 % من إجمالي الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة في دبي.

وأكدت المجموعة أن تمويل الاستحواذ تم من مواردها الحالية مع الحفاظ على مركز مالي قوي وسيولة مرنة، موضحة أن العملية خضعت لإجراءات دقيقة ومتوافقة مع متطلبات الحوكمة واللوائح التنظيمية ومعايير التقييم المعتمدة.