غرفة الشارقة وبلدية كلباء تتعاونان لدعم المنتج المحلي

الشارقة في 22 يناير/ وام / عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلةً بفرعها في كلباء اليوم اجتماعاً تنسيقياً مع بلدية مدينة كلباء في مقر البلدية لبحث سبل التعاون المشترك في تنظيم حدث اقتصادي مجتمعي يهدف إلى دعم المنتج المحلي وتمكين الأسر المنتجة إضافة إلى الترويج لمدينة كلباء بوصفها وجهة اقتصادية وسياحية متميزة تزخر بمقومات واعدة.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع آليات تنظيم الحدث المقترح والفئات المستهدفة من المشاركين وأهمية إشراك رواد الأعمال والأسر المنتجة والمزارعين لعرض منتجاتهم أمام الزوار والمستهلكين بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص تسويقية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع.

حضر الاجتماع خليل محمد المنصوري مدير العلاقات الحكومية في قطاع الاتصال والأعمال بغرفة الشارقة والدكتور أحمد المزروعي مدير بلدية مدينة كلباء وعلي محمد الكندي مدير فرع غرفة الشارقة في كلباء ومحمد أحمد الدرمكي مدير فرع الغرفة في خورفكان إلى جانب عدد من المسؤولين في البلدية وفرعي الغرفة في كلباء وخورفكان.

وأكد خليل محمد المنصوري أن الغرفة حريصة على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع الجهات الحكومية بما يسهم في خلق بيئة محفّزة للأعمال ويدعم رواد الأعمال والأسر المنتجة لافتاً إلى أن تنظيم هذا الحدث يمثل فرصة حقيقية لإبراز الإمكانات الاقتصادية والسياحية الواعدة التي تتمتع بها مدينة كلباء مؤكداً استعداد الغرفة لتوفير كافة أشكال الدعم اللوجستي والتنظيمي لإنجاح الفعاليات التي تحقق الأهداف التنموية المرجوة.

من جانبه أعرب سعادة الدكتور أحمد المزروعي عن ترحيب البلدية بهذا التعاون المثمر مع غرفة الشارقة مؤكداً استعداد بلدية كلباء لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحدث المقترح مشيرا إلى أن مدينة كلباء تمثل وجهة سياحية واقتصادية متميزة تزخر بمقومات فريدة في ظل التطور الملحوظ الذي شهدته البنية التحتية للمدينة والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لاستقطاب الزوار من داخل الدولة وخارجها وإسعادهم بتجربة استثنائية.