شراكة إستراتيجية بين "دبي الخيرية" و"رؤيتي" لتعزيز الاستقرار الأسري والعمل الإنساني

دبي في 22 يناير / وام / وقعت جمعية دبي الخيرية اتفاقيتي تعاون إستراتيجي مع كل من "جمعية رؤيتي للأسرة" و"مركز رؤيتي للقرآن الكريم"، بهدف ترسيخ نموذج تكاملي يعزز العمل الإنساني والتماسك الأسري في إمارة دبي.

جرت مراسم التوقيع في مقر "رؤيتي" بحضور قيادات الجانبين، حيث وقع الاتفاقيتين سعادة أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، وسعادة هند محمد جمعة النابوده، رئيس مجلس إدارة جمعية رؤيتي للأسرة ومدير مركز رؤيتي للقرآن الكريم.

وتؤسس هذه الشراكة لإطار عمل موحد يركز على حشد الموارد وتبادل الخبرات لإطلاق مبادرات نوعية تدعم بناء الإنسان وصيانة كيان الأسرة، متجاوزة أشكال الدعم التقليدي إلى برامج مستدامة تحقق أقصى فائدة للمستفيدين وتطور آفاق العمل المجتمعي المشترك.

وفي تعليقه على الاتفاقيات، أكد أحمد السويدي أن هذه الخطوة تجسد مفهوم الشراكة المستدامة التي تخلق أثراً طويل الأمد، مشيراً إلى أن التعاون مع مؤسسة رائدة بحجم "رؤيتي" سيمكن الجمعية من الوصول إلى شرائح أوسع وتقديم خدمات نوعية تلامس احتياجات الأسرة وتدعم مسيرة التعليم الديني بأدوات حديثة.

وأوضحت هند النابوده أن التعاون مع الخبرة المؤسسية العريقة لجمعية دبي الخيرية يفتح آفاقاً لابتكار برامج تجمع بين الدعم الخيري والتأهيل القيمي والتربوي، مؤكدة إيمان "رؤيتي" بأن الأسرة هي ركيزة النهضة المجتمعية، مما يسهم عبر هذا التكامل في مضاعفة الأثر الإيجابي للمبادرات ودعم مكانة دبي كنموذج عالمي للعطاء الإنساني.