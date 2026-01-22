"أجيال" تعزز الوعي القيمي لـ 23.5 ألف طالب في دبي خلال الفصل الأول

دبي في 22 يناير / وام / حققت مبادرة "أجيال"، التي تنفذها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحت مظلة "غراس الخير" وبالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية ووزارة التربية والتعليم، نتائج قياسية خلال الفصل الدراسي الأول للعام 2025-2026، حيث نجحت في الوصول إلى أكثر من 23,500 طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة، مرسخة بذلك دورها الإستراتيجي في دعم البيئة التعليمية والبناء القيمي للطلبة.

وكشفت المؤشرات الأدائية عن شمولية المبادرة لـ 19 مدرسة حكومية استفاد منها 8,909 طلاب عبر 154 محاضرة، بالتوازي مع مشاركة واسعة من القطاع الخاص شملت 16 مدرسة و14,628 طالباً من خلال 138 محاضرة، بإجمالي ساعات توعوية تجاوزت 219 ساعة قدمها نخبة من المحاضرين، مما يعكس توسع نطاق البرنامج واستدامة تأثيره في غرس مفاهيم التسامح والانتماء بأسلوب تفاعلي عصري.

وأكد سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن "أجيال" تمثل ترجمة عملية لإستراتيجية الدائرة في بناء جيل واعٍ ومتمسك بهويته، مشيراً إلى أن النتائج المحققة تنسجم مع مستهدفات "عام الأسرة" و"أجندة دبي الاجتماعية 33" الرامية إلى بناء مجتمع متماسك يعتز بقيمه وهويته الإماراتية الأصيلة، مؤكداً عزم الدائرة على مواصلة تطوير المحتوى وتوسيع الشراكات لتعظيم الأثر المجتمعي.

وأوضحت سعادة عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن الإقبال المتزايد من المدارس والطلبة يؤكد نجاح البرنامج كحلقة وصل تربط الأجيال وترسخ القيم الإيجابية بلغة تحاكي واقعهم وتحدياتهم، لافتة إلى أن المبادرة تدعم مستهدفات "إستراتيجية التعليم في دبي 2033" عبر تمكين الطلبة من التفاعل الإيجابي مع محيطهم وتعزيز قيم التآلف والمسؤولية.

وتجسد المبادرة تفعيلا لاتفاقية التوأمة بين الدائرة والهيئة، الهادفة إلى توحيد الجهود لدعم الدور المجتمعي وتبادل الخبرات لتعزيز الأنشطة الثقافية والقيم الإسلامية في المؤسسات التعليمية بإمارة دبي.