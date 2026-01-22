118 باحثا يستشرفون مستقبل اللغة العربية والذكاء الاصطناعي في الشارقة

الشارقة في 22 يناير / وام / تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلن المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة عن تفاصيل الدورة الثامنة لمؤتمر اللغة العربية الدولي، الذي يعقد حضورياً وعن بُعد يومي 28 و29 يناير 2026، بتنظيم من المركز وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، رافعاً شعار "بالعربية نبدع" وعنواناً رئيسياً يناقش "تعليم اللغة العربية وتعلمها.. المتطلبات، الفرص، والتحديات".

وكشف سعادة الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، أن المؤتمر يشهد في دورته الحالية حراكاً علمياً واسعاً بمشاركة 118 باحثاً ومتحدثاً من 23 دولة، بالإضافة إلى 5 منظمات دولية و7 مؤسسات، حيث يتضمن جدول الأعمال 33 جلسة علمية وورشة عمل لطرح 85 بحثاً أكاديمياً و20 ورقة عمل حول أفضل الممارسات التطبيقية، موضحا أن المحاور الستة للمؤتمر تركز على قضايا مستقبلية ملحة، أبرزها تطوير المناهج لتعزيز الهوية ومواكبة التعليم الرقمي، وتأهيل المعلمين وفق مهارات القرن الـ21، وآليات التقويم البديل، إضافة إلى إستراتيجيات تعليم الناطقين بغير العربية.

وفي سياق التحولات التقنية، لفت عادل وهيب، مدير إدارة البرامج بالمركز، إلى القفزة النوعية في الأبحاث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، التي ارتفعت من 8 أبحاث في الدورة الماضية إلى 21 بحثاً هذا العام، مما يعكس استجابة المؤتمر لمتطلبات العصر الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة اللغة.

وأكد سعادة سالم عمر سالم، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الإيسيسكو في الشارقة، على عمق الشراكة الإستراتيجية مع المركز، ودورها في إثراء الحوار التربوي إقليمياً ودولياً، حيث يهدف المؤتمر للخروج بتوصيات عملية تدعم توحيد معايير الكفاية اللغوية وتطوير حلول إبداعية وعلاجية للتحديات التي تواجه لغة الضاد.