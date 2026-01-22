إبحار سفينة صقر الإنسانية محمّلة بأكثر من 4000 طن من المساعدات دعماً لقطاع غزة

رأس الخيمة في 22 يناير/ وام / تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبمتابعة وحضور الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، أبحرت اليوم "سفينة صقر الإنسانية" من ميناء رأس الخيمة، محمّلةً بأكثر من 4000 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومتجهةً إلى ميناء العريش في جمهورية مصر العربية، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة.

وتم تجهيز السفينة وتحميلها بإشراف مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، وبالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3" ، وذلك ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

وتضم شحنة المساعدات مواد غذائية، ومواد إيواء تشمل ملابس شتوية ومستلزمات معيشية أساسية، إلى جانب أدوية وأجهزة طبية ومستهلكات طبية، وذلك في إطار مساعٍ إنسانية تهدف إلى التخفيف من معاناة المدنيين في القطاع، وتلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر تضرراً، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.

وجرى تجهيز الطرود الإغاثية وتعبئتها خلال يومي 14 و15 يناير الحالي في مركز رأس الخيمة للمعارض "إكسبو"، ضمن مبادرات مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، وبالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3، وبمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع.

وتأتي "سفينة صقر الإنسانية" - وهي السفينة رقم 12 التي تُرسل من دولة الإمارات إلى قطاع غزة - ضمن منظومة المبادرات الإنسانية التي تنفذها الدولة في إطار عملية الفارس الشهم 3، تأكيداً على التزامها الإنساني الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وتعزيزاً لجهود الإغاثة والعمل الإنساني المشترك.