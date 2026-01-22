"مرسيدس-بنز" و"تايتان ليثيوم" توقعان اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الليثيوم

أبوظبي في 22 يناير / وام / وقعت شركة "تايتان ليثيوم إندستريز المحدودة" المصفاة الرائدة لليثيوم في دولة الإمارات اتفاقية إطارية مع شركة مرسيدس-بنز لتوريد مادة الليثيوم المستخدمة في البطاريات لدعم مجموعة السيارات الكهربائية العالمية لصانع السيارات الألماني.

وتأتي هذه الاتفاقية المتعددة السنوات، والتي تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار أمريكي "1.1 مليار درهم" لتدعم خريطة طريق مرسيدس-بنز نحو التحول الكهربائي، وتعد محطة مهمة في طموحات دولة الإمارات الصناعية وفي مجال الطاقة النظيفة.

وتؤسس هذه الاتفاقية شركة "تايتان ليثيوم" كمورد أساسي ضمن سلسلة توريد مواد البطاريات العالمية لمرسيدس-بنز، مما يعكس تركيز الشركة المصنعة للسيارات على ضمان أمن التوريد على المدى الطويل والحصول على ليثيوم منتج بمسؤولية ومن مصادر جغرافية متنوعة.

وتتماشى هذه الشراكة مع أهداف الإمارات الأوسع نطاقاً في مجال التحول الصناعي والطاقة، والتي تهدف إلى توطين سلاسل القيمة الاستراتيجية وتوسيع نطاق التصنيع النهائي للمواد الحيوية.

وتعتمد مصفاة "تايتان ليثيوم"، الواقعة في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي "كيزاد" على مصادر الطاقة النظيفة وعمليات تكرير رائدة في القطاع لإنتاج كربونات الليثيوم وهيدروكسيد الليثيوم بجودة البطاريات، بما يتماشى مع متطلبات سلسلة توريد السيارات منخفضة الكربون.

ومن المتوقع أن يبدأ التوريد التجاري بموجب هذه الاتفاقية في عام 2028، رهناً بالشروط المعتادة.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تعكس هذه الاتفاقية إستراتيجية دولة الإمارات المدروسة لبناء سلاسل قيمة صناعية تنافسية عالمياً في القطاعات الحيوية ومن خلال تمكين شراكات التصنيع المتقدمة بين المصنعين العالميين والمنتجين المحليين تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كشريك موثوق وطويل الأمد وكممر للاقتصاد المستقبلي.

من جانبه، قال فايبهاف جين، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تايتان ليثيوم إندستريز المحدودة: يعد الليثيوم الركيزة الأساسية لاقتصاد الطاقة الجديد، وتعكس هذه الشراكة بروز دولة الإمارات كمساهم موثوق به على المدى الطويل إذ تمثل الإمارات اليوم فرصة لتعزيز مرونة منظومة الطاقة النظيفة عالمياً. وتؤكد هذه الاتفاقية مع مرسيدس-بنز الثقة العالمية في قدرة الإمارات على توفير المواد الحيوية بمسؤولية وموثوقية ووفقاً لأعلى المعايير العالمية.