مطعم "أووي" ينضم لقائمة الحاصلين على "علامة دبي للوقف"

دبي في 22 يناير / وام / منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، "علامة دبي للوقف" لمطعم "أووي" الواقع في إمارة أبوظبي والحائز على جائزة ميشلن، وذلك تقديراً لمساهمته في مبادرة "وقف طاولة في مطعم" عبر تخصيص استقطاع شهري من ريع إحدى طاولاته لصالح "وقف الطعام"، دعماً لحملة "شباب الخير".

وجاء التكريم خلال زيارة رسمية قام بها سعادة علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، ترافقه زينب جمعة التميمي، مديرة المركز، حيث أكد المطوع أن انضمام المطعم للمبادرة يعكس الوعي المتنامي لدى القطاع الخاص بأهمية المسؤولية المجتمعية، مشيداً بنجاح مبادرة "طاولة في مطعم" في استقطاب عشرات المنشآت لدمج العمل التجاري بقيم الخير والاستدامة، بما يجسد الترابط الإنساني في المجتمع الإماراتي.

وأوضحت زينب التميمي أن منح العلامة يأتي تتويجاً لجهود المطعم في ترسيخ مفهوم العطاء المستدام، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف بشكل مباشر إلى تعزيز الأمن الغذائي عبر شراكات فاعلة بين القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية في دبي.

وأعربت الدكتورة عائشة خليفة المنصوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لمطعم "أووي"، عن فخرها بهذا الاستحقاق الذي يوثق هوية المطعم القائمة على العطاء، مؤكدة أن مسؤوليتهم تتجاوز تقديم تجربة طعام راقية إلى المساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع، استلهاماً من قيم الكرم والإنسانية الراسخة في دولة الإمارات.