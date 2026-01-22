مصرف الشارقة الإسلامي يسجل 1.3 مليار درهم أرباحاً صافية عن 2025 بنمو 26%

الشارقة في 22 يناير/ وام / حقق مصرف الشارقة الإسلامي أداءً مالياً استثنائياً على الصعيدين المالي والتشغيلي عبر جميع أنشطته خلال عام 2025 حيث بلغ صافي الربح بعد احتساب الضريبة 1.32 مليار درهم بزيادة قدرها 26% مقارنة بمبلغ 1.05 مليار درهم عن نفس الفترة من عام 2024.

وسجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً قدره 175.0 مليون درهم بزيادة نسبتها 4.7% ليصل إلى نحو 3.9 مليار درهم خلال عام 2025 مقارنة بـ 3.7 مليار درهم عن عام 2024 وفي المقابل بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو2.3 مليار درهم مقابل 2.2 مليار درهم.

وعلى صعيد الميزانية العمومية فقد ارتفع إجمالي الأصول بمبلغ وقدره 11.1 مليار درهم أي ما يعادل 14.0% ليصل إلى 90.3 مليار درهم كما في نهاية عام 2025 مقارنة بمبلغ 79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق ويرجع هذا النمو إلى الزيادة في إجمالي تمويل العملاء الذي بلغ 45.6 مليار درهم مقارنةً بـ 38.1 مليار درهم في نهاية عام 2024 مسجّلاً نمواً بنسبة 19.6%.

وبلغ إجمالي ودائع العملاء 55.7 مليار درهم مقارنةً بإجمالي 51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق ونتيجة لذلك فقد بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 81.8% مقارنة بـ 73.6% بنهاية العام السابق واستمر المصرف في الاحتفاظ بنسبة سيولة قوية بلغت 22.3% من إجمالي الأصول حيث بلغت 20.2 مليار درهم مقارنةً بنسبة 21.6% في نهاية العام السابق.

وفي خطوة تعكس التزام المصرف بتوزيع أرباح مستدامة اقترح مجلس الإدارة زيادة نسبة التوزيعات النقدية إلى 20% مقارنة بنسبة 15% في العام السابق، وذلك رهناً بموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة المقبل.

كما وافق مجلس الإدارة على مقترح زيادة رأس مال المصرف وفقاً لما تقرره الجمعية العمومية وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وموافقة الجمعية العمومية.