إيطاليا تشارك في "جلفود 2026" بـ 333 شركة

دبي في 22 يناير / وام / تشارك وكالة التجارة الإيطالية (ITA) بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في فعاليات معرض "جلفود 2026" الذي يقام في دبي خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير الجاري، عبر جناح ضخم يضم 333 شركة عارضة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الإيطالية التي حظيت مؤخراً باعتراف منظمة "اليونسكو" كأول مطبخ وطني يُدرج ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية تحت عنوان "الطبخ الإيطالي بين الاستدامة والتنوع البيولوجي".

وتتوزع المشاركة الإيطالية بين مركز دبي التجاري العالمي ومدينة إكسبو دبي، حيث يمثل "مختبر الغذاء الإيطالي" المحور الرئيس للحدث بمشاركة 22 شركة، لتقديم تجربة تفاعلية حية عبر عروض طهي وورش تذوق يقودها نخبة من الطهاة، لإبراز التنوع الإقليمي وجودة المواد الخام وممارسات الإنتاج المستدامة التي تميز علامة "صُنع في إيطاليا".

وعلى الصعيد الاقتصادي، كشفت البيانات عن استقرار وتنافسية المنتج الإيطالي في السوق الإماراتية، حيث بلغت قيمة صادرات الأغذية والمشروبات 416.9 مليون يورو خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2025، وتصدرت فئة المشروبات القائمة بقيمة 76.5 مليون يورو، تلتها منتجات الحبوب والدقيق بـ 55.8 مليون يورو، ثم الألبان بـ 32 مليون يورو.

وفي تعليقه على المشاركة، أكد سعادة لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الدولة، أن "جلفود" يمثل منصة إستراتيجية لمشاركة الإرث الإيطالي مع العالم، مشيراً إلى أن المطبخ الإيطالي يتجاوز كونه مجرد مذاق ليعبر عن رابطة عميقة بين الناس والتقاليد والاستدامة.

وأوضح فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات وسلطنة عمان، أن أرقام الصادرات تعكس نضج السوق الإماراتية وذائقتها العالية، لافتا إلى أن التركيز الحالي يتجاوز حجم المبيعات إلى تعزيز القيمة النوعية للمنتجات الإيطالية، وهو ما يترجمه المعرض إلى تجربة واقعية تبرز العمق الثقافي والاستدامة المعترف بها دولياً.