اتحاد الإمارات للجوجيتسو يطلق موسم 2026 بخطة إستراتيجية تعزز الريادة والتميز الدولي

أبوظبي في 22 يناير / وام / عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو اجتماعه الأول للعام 2026 بتشكيله الجديد، برئاسة سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وبحضور كل من سعادة محمد سالم محمد الظاهري نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء سعادة محمد حميد بن دلموج الظاهري، وسعادة يوسف عبدالله البطران، وسعادة منصور محمد الظاهري، ومحمد حسين المرزوقي، وحميد محمد بخيت الكتبي، أعضاء مجلس الإدارة، كما حضر فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية، وعبدالله سالم الزعابي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى الاتحاد.

واستهلّ سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي الاجتماع بكلمة رحّب خلالها بأعضاء مجلس الإدارة الحاليين والجدد، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم، وأكد أهمية دورهم في دعم العمل المؤسسي وتعزيز مسيرة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وشدّد الهاشمي على ضرورة مواصلة العمل وفق رؤية واضحة وطموحة ترتكز على تعزيز مكانة رياضة الجوجيتسو، والبناء على ما تحقق من إنجازات، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة في دعم الرياضة وتمكين المواهب الوطنية.

وأشار إلى حجم الاستحقاقات الكبيرة التي تنتظر المنتخبات الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتشهد أكبر مشاركة في الاستحقاقات والبطولات الدولية، داعيا إلى بذل كل الجهد، وتوفير أقصى درجات الدعم خلال مراحل الإعداد والتدريب والمشاركة، بما يسهم في مواصلة تمثيلهم الدولة ورفع رايتها في كبرى المحافل الدولية.

واعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع أجندة الموسم الرياضي 2026، والتي تتضمن تنظيم واستضافة عدد من البطولات المحلية والدولية الكبرى، في مقدمتها النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وبطولتي كأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، وبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، وبطولة أم الإمارات للجوجيتسو، إلى جانب مجموعة من البطولات والبرامج النوعية التي تسهم في توسيع قاعدة الممارسين، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ نمط الحياة الصحي، بما يدعم أهداف الاستدامة الرياضية والمجتمعية.

وفي سياق متصل، اطّلع المجلس على اعتماد خطة استضافة بطولة العالم للشباب التابعة للاتحاد الدولي للجوجيتسو في إمارة أبوظبي، والتي تمثل محطة مهمة في مسيرة استضافة الدولة لكبرى البطولات العالمية، وتجسّد الثقة الدولية المتنامية بقدرات الإمارات التنظيمية، وبنيتها التحتية الرياضية المتقدمة، وكفاءاتها الوطنية القادرة على إنجاح أضخم الفعاليات الرياضية بأعلى المعايير العالمية.

كما اعتمد المجلس مشاركة المنتخب الوطني في عدد من البطولات العالمية خلال المرحلة المقبلة، تشمل دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية (AIMAG) في المملكة العربية السعودية، ودورة الألعاب الآسيوية في اليابان، ودورة الألعاب الشاطئية في الصين، وذلك ضمن خطة إعداد متكاملة تهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وصقل مهاراتهم التنافسية، وتعزيز حضور المنتخب الوطني في كبرى المحافل الدولية بما يليق بمكانة الدولة وإنجازاتها.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة حرصهم على تنفيذ إستراتيجية متكاملة، تركز على صناعة الأبطال، واكتشاف المواهب الواعدة، وتنسجم بطبيعتها مع توجهات "عام الأسرة"، وتعزز دور رياضة الجوجيتسو في دعم القيم المجتمعية، ورعاية النشء والشباب، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لرياضة الجوجيتسو، ونموذج ملهم في الاستثمار في الإنسان والرياضة كرافد أساسي للتنمية الشاملة.