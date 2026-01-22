"عقاري الشارقة" و"رواد" يعززان مبادرة الوسيط العقاري الإماراتي

الشارقة في 22 يناير/ وام / وقعت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة مذكرة تعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد” بهدف تمكين المواطنين من ممارسة نشاط الوساطة العقارية وفق أعلى المعايير وتعزيز برامج التأهيل والتثقيف العقاري ضمن جهود الإمارة لتعزيز مشاركة المواطنين في السوق العقاري وفتح آفاق عمل جديدة لهم.

حضر توقيع المذكرة سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة وسعادة حمد المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة والمهندس ريمون خزامي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الثريا العقارية وعدد من ممثلين عن الطرفين فيما وقعها سعادة عبدالعزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة وفاطمة حسن آل علي مدير مؤسسة "رواد" بالتكليف.

وبموجب المذكرة تتولى "رواد" الترويج لمبادرة الوسيط العقاري الإماراتي ودعم البرامج التدريبية الخاصة بالمواطنين الراغبين في الانضمام واستقبال طلبات رواد الأعمال المتعلقة بمزاولة نشاط الوساطة العقارية وإحالتها إلى دائرة التسجيل العقاري.

فيما ستنظم دائرة التسجيل العقاري برامج تدريبية متخصصة لتأهيل المواطنين في نشاط الوساطة العقارية وتمنح الموافقة المبدئية على استخراج رخص مزاولة النشاط.

وقال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي: تأتي مذكرة التعاون ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الرامية إلى تنشيط السوق العقاري وفتح آفاق جديدة للمواطنين في الإمارة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف: كما يعكس التعاون مع مؤسسة “رواد” حرص دائرة التسجيل العقاري بالشارقة على ترجمة هذه الرؤية إلى خطوات عملية من خلال برامج تأهيلية وتدريبية متقدمة تمنح المواطنين الفرصة لمزاولة نشاط الوساطة العقارية بكفاءة عالية وتنشئ جيلًا جديدًا من الوسطاء المؤهلين لدعم نمو القطاع وفق أفضل المعايير بما يفتح آفاق عمل جديدة ويعزز بيئة استثمارية آمنة ومستدامة تخدم المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

من جانبه قال سعادة حمد علي عبدالله المحمود: تمثل هذه المذكرة خطوة نوعية في مسار تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضور رواد الأعمال المواطنين في قطاع الوساطة العقارية في إمارة الشارقة وبموجبها سنعمل بشكل مشترك ومن خلال مبادرة الوسيط العقاري الإماراتي على توفير بيئة أعمال داعمة تجمع بين التأهيل المهني والتشريعي وفرص ممارسة النشاط وفق أفضل الممارسات المعتمدة.

وأضاف أن مؤسسة "روّاد" في إطار هذه المذكرة وضمن خطة المبادرة ستتولى تنظيم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل رواد الأعمال لممارسة نشاط الوساطة العقارية وتقديم الدعم اللازم لاستيفاء المتطلبات التنظيمية إلى جانب التنسيق لمنح الموافقات المبدئية لاستخراج رخص مزاولة النشاط.