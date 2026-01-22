نهيان بن مبارك يحضر أفراح الدريعان والقبيسي في أبوظبي

أبوظبي في 22 يناير / وام / حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة السيد الوليد عبدالرزاق الدريعان، بمناسبة زفاف نجله "عمر" إلى كريمة السيد خالد عبدالله القبيسي، وذلك بمجلس البطين في أبوظبي.

وقدم معاليه التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنيا لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، ودعا المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

من جانبهم، عبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، وعن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

تخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية، شملت عروضا من الفنون الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواء من الفرح والأصالة.