"أساس العقارية" تستعرض نخبة من مشاريعها في "إيكرس 2026"

الشارقة في 22 يناير/ وام / تستعرض شركة "أساس العقارية" الذراع العقارية لـمصرف الشارقة الإسلامي خلال مشاركتها في فعاليات معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2026" المقام حاليا في مركز إكسبو الشارقة مجموعة من مشاريعها التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين والمشترين وتشمل مشاريع سكنية وسياحية وتجارية وصناعية في مواقع إستراتيجية داخل الدولة بما يعكس رؤية الشركة في تطوير مجتمعات متكاملة.

وأكد المهندس عامر الزرعوني مدير عام شركة "أساس العقارية" أن مشاركة الشركة في معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2026" تمثّل محطة مهمة ضمن خططها التوسعية مشيرًا إلى أن المعرض يشكّل منصة مثالية للتواصل مع المستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري.

وقال أن المشاركة في معرض إيكرس تأتي تأكيدًا على التزام شركة أساس بتقديم مشاريع عقارية متكاملة ومتنوعة تلبي تطلعات المستثمرين والمقيمين على حد سواء وتواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، مؤكدا الحرص من خلال هذه المشاركة على استعراض محفظة الشركة المتنوعة من المشاريع السكنية والسياحية والتجارية والصناعية إلى جانب توفير حلول مرنة وخيارات استثمارية مدروسة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم التنمية المستدامة.

وتضم المشاريع التي تعرضها الشركة مشروع منتجع خورفكان وهو مشروع سكني على الواجهة البحرية في الساحل الشرقي لمدينة خورفكان ويتيح التملك الحر لجميع الجنسيات كما تشمل المشاريع مشروع الرويضات للأراضي السكنية والتجارية في الشارقة الذي يوفر فرصًا استثمارية مرنة للتطوير السكني والتجاري إلى جانب مشروع أراضي الصجعة الصناعية الذي يخدم القطاعات الصناعية واللوجستية ضمن بنية تحتية شاملة ومشروع جاردن سيتي 2 في منطقة جميرا جاردن سيتي بدبي و مبنى أساس 2 في منطقة الفلاح بالشارقة.