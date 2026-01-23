مهرجان الظفرة للكتاب يوفر ثلاث مناطق تفاعلية لزواره

الظفرة في 23 يناير/ وام/ تقدم الدورة السادسة من مهرجان الظفرة للكتاب 2026، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية ويستمر حتى 25 يناير 2026 في الحديقة العامة بمدينة زايد، ثلاث مناطق تجسد البيئة المحلية وهي: المنطقة البحرية، والمنطقة البرية، والمنطقة الفضائية، لتصطحب زوار المهرجان إلى عوالم مختلفة، ما يسهم في تعزيز خصوصية منطقة الظفرة، وترسيخ حضورها الثقافي والمجتمعي.

وتحتوي المنطقة البحرية، على ممر بحري يجمع بين تراث البحر وتجربة تفاعلية تبدأ بعالم اللؤلؤ والتعرف على حياة البحارة والغواصين في القدم، حيث يمر الزائر بين أدوات بحرية شهيرة، أدت دوراً مهماً في الحياة البحرية، مثل المحمل الشراعي الذي شكل وسيلة نقلٍ بحرية، ثم يتعرف على أدوات الصيد القديمة كالشباك، فضلاً عن الكنوز البحرية مثل الصدف والمحار واللؤلؤ، في مشهد أشبه بالمتحف البحري الذي يحتضن كل مفردات البحر وأدواته وكنوزه.

وتضم المنطقة البرية ممراً برياً يعرض تراث الصحراء، في تجربة تفاعلية تنطلق من الحياة البرية، حيث يتنقل الزائر بين مشاهد تحكي قصص البادية وأنماط العيش فيها، على إيقاع الموسيقا والأجواء التراثية التي تمتزج فيها أجواء البر بالحياة البدوية في لمسةٍ معاصرةٍ متميزة.

في حين تعكس المنطقة الفضائية، الإرث العربي القديم في مجال الفلك من جهة، والتقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه دولة الإمارات في علوم الفضاء من جهة أخرى، وهي تجربة جديدة غنية بالمعلومات والفوائد للكبار والصغار؛ إذ تأخذ الزائر في مغامرة فلكية تنطلق من المحطة الفلكية لمراقبة الكواكب بالتلسكوب، إلى عمل تجارب تفاعلية مثل حبل الانزلاق الهوائي، مروراً بالتسلّق على الحائط للأطفال، وصولاً إلى تجربة سباق الفورمولا 1.

وتمكن تجربة "المرصد الفلكي"، التي يقدمها المرشد والراصد الفلكي عمر عطية، الزوار من التعرف على الأجرام السماوية مثل الشمس والقمر وكوكبي زحل والمشتري، ورؤيتها بالعين المجردة من خلال جهاز التلسكوب، وتهدف هذه الفعالية إلى تشجيع الجمهور ولا سيما الأجيال الجديدة على تعلم علوم الفلك والفضاء التي تميّز بها العرب قديماً، كما أنها تعد من أهم علوم المستقبل.

ويشهد مهرجان الظفرة للكتاب في دورته السادسة مشاركة أكثر من 110 ناشرين يقدمون أكثر من 30 ألف عنوان في مختلف مجالات المعرفة، بجانب برنامج ثقافي وتفاعلي متكامل يضم 375 فعالية تستهدف مختلف فئات المجتمع، مع تركيز خاص على الأسرة، تماشياً مع "عام الأسرة".