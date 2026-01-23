هزاع بن زايد يستقبل وفداً من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية

العين في 23 يناير/ وام/ استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وفداً من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، برئاسة سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام الهيئة بالإنابة.

واطَّلع سموّه، خلال اللقاء، الذي حضره معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، على مستجدات المشاريع الإستراتيجية التي تُنفِّذها الهيئة، لاسيَّما المتعلقة بدعم الإنتاج المحلي، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي، وتطوير البنية التحتية لقطاعَي الزراعة والثروة الحيوانية.

كما استمع سموّه إلى عرض مفصَّل عن خطط ومشاريع الهيئة لتطوير منظومات السلامة الغذائية، والرقابة والتوعية المرتبطة بالمنتجات الغذائية، إلى جانب دورها في دعم البحث والابتكار في مجالات التطوير الزراعي، والإنتاج الغذائي، وتنمية وحماية الثروة الحيوانية، عبر توظيف أحدث الحلول التكنولوجية المتطورة وأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذه المجالات.

وأكَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان حرص القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على دعم قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسلامة الغذائية لدورها المحوري في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الاستراتيجي، مشدِّداً سموّه على أهمية مواصلة تطوير هذه القطاعات وإطلاق المبادرات وتنفيذ المشاريع النوعية وفق منهجية متكاملة تعزز الاستدامة وترفع الكفاءة الإنتاجية.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الهيئة عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على دعمه المتواصل لبرامج الهيئة ومشاريعها، مؤكِّدين التزام الهيئة بمواصلة جهودها لتحقيق أهداف التنمية الزراعية والغذائية المستدامة، بما ينسجم مع رؤى القيادة الحكيمة وتطلُّعاتها المستقبلية.