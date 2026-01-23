"أبوظبي للتراث" تعزز الوعي بأهمية التراث في "الظفرة للكتاب"

الظفرة في 23 يناير / وام / تواصل هيئة أبوظبي للتراث مشاركتها في فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الظفرة للكتاب 2026، الذي يُقام في حديقة مدينة زايد العامة بمنطقة الظفرة، بتنظيم مركز أبوظبي للغة العربية، وشهد جناح الهيئة إقبالاً كبيراً من زوّار المهرجان من مختلف الفئات العمرية، الذين اطلعوا على إصدارات الهيئة المتنوعة، وتعرّفوا إلى محتواها المعرفي الذي يعكس عمق الموروث الثقافي الإماراتي وغناه.

وأتاحت الهيئة للجمهور فرصة الاطلاع على باقة من إصداراتها المتخصصة في مجالات التراث والأدب والتاريخ، بجانب عدد من الدواوين الشعرية والمؤلفات التي تُثري المكتبة المحلية والعربية، وتعكس تنوع الإنتاج المعرفي المرتبط بالتراث الإماراتي.

ومن الإصدارات التي تعرضها الهيئة في جناحها كتاب "الأسماء التاريخية للأماكن في إمارة أبوظبي" تأليف علي أحمد الكندي المرر، وكتاب "الدور الحضاري لتجارة اللؤلؤ في الإمارات" تأليف حليمة النقبي والموسوعة العلمية للشعر النبطي للدكتور غسان الحسن، كما تعرض الهيئة مجموعة من الدواوين الشعرية، منها "ديوان شاعر المليون" الجزء الحادي عشر، و"ديوان عتيج بن روضه" تحقيق وتقديم مؤيد الشيباني.

وتأتي مشاركة الهيئة في مهرجان الظفرة للكتاب ضمن رؤيتها الهادفة إلى دعم الثقافة والقراءة، وتعزيز الوعي بأهمية التراث بوصفه مكوّناً أساسياً من مكوّنات الهوية الوطنية، إلى جانب الإسهام في نشر الدراسات والبحوث المتخصصة في مجالات التراث والأدب، وتوسيع دائرة الاهتمام بالإنتاج المعرفي المحلي.