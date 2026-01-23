ختام منافسات بطولة الدفاع المدني لتحدي رجال الإطفاء 2026

عجمان في 23 يناير/ وام/ اختتمت القيادة العامة للدفاع المدني، منافسات بطولة الدفاع المدني لتحدي رجال الإطفاء 2026، التي أقيمت في مقر الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، بمشاركة 56 إطفائياً يمثلون مختلف الإدارات العامة للدفاع المدني على مستوى الدولة، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية البدنية والمهارية لرجال الإطفاء، ورفع كفاءة الأداء الميداني في التعامل مع مختلف الحوادث والطوارئ.

حضر حفل الختام، العميد رائد عبيد الزعابي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، والعقيد خالد ربيع الحمودي، نائب مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، بجانب عدد من الضباط وضباط الصف.

وتضمنت البطولة خمس محطات تحاكي المهام الميدانية لرجال الإطفاء، وأسفرت نتائج البطولة في فئة الضباط (فردي) عن فوز الدفاع المدني بعجمان بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز بالمركز الأول الملازم أول محمد تريم، وجاء في المركز الثاني الرائد نواف عتيج، فيما حل ثالثاً الملازم أول عبدالله النعيمي.

وعلى مستوى نتائج فئة الإطفائيين (فردي)، نال المركز الأول مساعد أول علي الحبسي من إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، وجاء في المركز الثاني مساعد أول سعيد خاتم، وحل ثالثاً عريف أول خالد الكعبي من إدارة الدفاع المدني بالفجيرة.

أما في فئة الزوجي، فقد حصلت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان على المركز الأول، وجاءت إدارة الدفاع المدني بالفجيرة في المركزين الثاني والثالث، بينما فاز في فئة الضباط (زوجي) الدفاع المدني برأس الخيمة بالمركز الأول والدفاع المدني بعجمان في المركز الثاني.

وعلى صعيد فئة الفرق، توجت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان بالمركز الأول، وجاءت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة في المركز الثاني، فيما حلت إدارة الدفاع المدني بالفجيرة في المركز الثالث.

وتوج العميد رائد عبيد الزعابي والعقيد خالد ربيع الحمودي الفائزين، مشيدين بالمستوى المتميز للمشاركين وروح المنافسة العالية التي عكست جاهزية رجال الإطفاء وكفاءتهم المهنية.