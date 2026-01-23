"صحة أبوظبي" تمدِّد شراكتها مع "مبادرة التحول الرقمي في الرعاية الصحية" خلال "دافوس"

دافوس في 23 يناير/وام/ وقّعت دائرة الصحة – أبوظبي والمنتدى الاقتصادي العالمي اتفاقية المرحلة التالية من شراكتهما المعنية بتطوير النظم الصحية الذكية والحياة الصحية المديدة، ما يرسخ مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في الصحة الوقائية والشخصية.

ووقعت الاتفاقية خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ضمن جناح دولة الإمارات في إطار جهود أبوظبي للعمل مع قادة العالم على صناعة مستقبل الصحة.

وتأتي الخطوة استكمالاً للمرحلة السابقة من التعاون بين الدائرة والمنتدى، والتي أسفرت عن إصدار ورقة بحثية مشتركة بعنوان "عصر جديد للصحة الرقمية: قفزة أبوظبي نحو الذكاء الصحي"، استعرضت كيف نجحت أبوظبي في بناء منظومة متكاملة تربط بين البيانات السريرية والجينومية والبيئية ونمط الحياة، بهدف التنبؤ بالمخاطر، والوقاية من الأمراض، ودعم صنع السياسات الصحية على نطاق سكاني واسع.

وقال معالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، إن النظم الصحية تشهد زخماً متزايداً من الابتكارات والتجارب الرائدة، إلا أن معظمها لا يزال يعمل بشكل منفصل ويعتمد على نموذج تقليدي يركز على الاستجابة للمرض بدلاً من استباقه.

وأكد أن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي تهدف إلى إحداث تحول في النموذج العالمي للرعاية الصحية، من خلال الانتقال نحو بنية تحتية ذكية للصحة قائمة على تكامل البيانات والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في بناء منظومة صحية استباقية مدعومة بالرعاية الشخصية، تضع الوقاية في صدارة الأولويات، وتمكّن المجتمعات من التمتع بحياة صحية أطول على نطاق سكاني واسع.

وقال الدكتور شيام بيشن، رئيس مركز الصحة والرعاية الصحية وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن أبوظبي تقدم نموذجاً عملياً لكيفية توظيف الصحة الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى المنظومة الصحية المتكاملة لتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، مشيراً إلى أن مشاركة هذه التجارب على المستوى العالمي من شأنها مساعدة صناع القرار على الانتقال من مبادرات رقمية متفرقة إلى أنظمة صحية أكثر ترابطاً ووقائية وقدرة على مواجهة التحديات، بما يدعم تمكين الحياة الصحية المديدة عالمياً.

وضمن المرحلة التالية، تواصل أبوظبي دورها كجهة عالمية رائدة للاستكشاف والتجربة ضمن مبادرة التحول الرقمي في الرعاية الصحية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تُعد منصة دولية يقودها رؤساء تنفيذيون ووزراء، وتضم أكثر من 200 جهة من قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا وصنع السياسات والاستثمار، بهدف تسريع تحول النظم الصحية عالمياً وإعادة تصوّر مفهوم الصحة عبر الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي والحلول القائمة على البيانات على نطاق واسع.

وتواصل تجربة أبوظبي إلهام الحوارات العالمية ورسم مسارات التعاون في مجالات أولوية تشمل تطوير مفهوم الحياة الصحية المديدة المدعومة بالبحوث الصحية، ودور النظم الصحية الذكية في دعم سياسات الصحة العامة وصنع القرار، إلى جانب دمج التقنيات الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى المنظومة الصحية، وذلك في تكامل مع مبادرات المنتدى الأوسع، ومنها مبادرة إطالة العمر الصحي، ومجتمع كبار مسؤولي الصحة، والشراكة المعنية باستدامة النظم الصحية وقدرتها على مواجهة التحديات، بما يعزز ربط تجربة أبوظبي بقادة السياسات والقطاع الصحي والاستثمار عالمياً.