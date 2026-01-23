المري في مهرجان طيران الإمارات للآداب: الترجمة فعل حضاري

دبي في 23 يناير / وام /شارك سعادة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، في جلسة حوارية ضمن فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي انطلقت فعالياته أمس، في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، بحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة هالة بدري، المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وسعادة الدكتورة رفيعة عبيد غباش، وسعادة إيزابيل أبو الهول، مؤسسة ومستشارة وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.

وشارك في الجلسة سعادة الدكتور خليفة علي السويدي، أستاذ في المناهج وطرق التدريس بكلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد من مساعدي المدير العام في إقامة دبي، وموظفي الإدارة، ونخبة من كبار الكتّاب والمفكرين والأدباء من مختلف أنحاء العالم.

وأكد الفريق المري، خلال كلمته في المهرجان، أن الترجمة لم تعد مفهومًا لغويًا فحسب، بل أصبحت فعلًا حضاريًا يعكس قدرة الأفكار على الانتقال من الرؤية إلى الأثر، ومن الفكرة إلى الممارسة، مشيرًا إلى أن المجتمعات القادرة على ترجمة أفكارها هي الأقدر على صناعة التحول وبناء المستقبل.

وأوضح أن اختيار “الترجمة” محورًا رئيسيًا للمهرجان يجسّد دورها في مدّ الجسور بين الثقافات وتعزيز الحوار الإنساني، بما ينسجم مع رؤية دبي كمدينة عالمية تحتفي بالتنوع وتحوّله إلى قيمة معرفية وإنسانية.

وتناول مسيرة التحول المؤسسي لإقامة دبي، مستلهمًا عددًا من الرؤى القيادية الواردة في كتاب “علمتني الحياة” لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، والتي تؤكد أن التحديات ليست عوائق، بل نقاط انطلاق نحو التطوير، وأن القيادة الحقيقية تقوم على الصراحة مع الذات والاستمرارية في التحسين.

كما استعرض نهج الاستباقية والمرونة في تطوير الخدمات، من خلال سلسلة من المبادرات التي رسّخت مفهوم الابتكار كمسار مستمر، يعكس ثقة دبي بقدرتها على التطوير والتجديد.

وأكد أن إقامة دبي تتعامل مع الترجمة بوصفها ممارسة يومية تُرى في الميدان، من خلال التواصل مع جمهورها بأكثر من 55 لغة إعلامية، بما يعكس احترام التنوع، وسهولة الوصول، ووضوح الرسالة.

ويُعد مهرجان طيران الإمارات للآداب أكبر احتفال بالكلمة المكتوبة والمقروءة في العالم العربي، حيث يضم أكثر من 200 جلسة، ويستضيف متحدثين من أكثر من 40 جنسية، ضمن برنامج غني بالقصص الملهمة، والحوارات الفكرية العميقة، والأنشطة التفاعلية.