اختتام فعاليات معرضي "يومكس" و"سيمتكس" في أبوظبي بمشاركة محلية ودولية قياسية

أبوظبي في 23 يناير / وام/ اختتمت أمس النسخة السابعة والأكبر لمعرضَي الأنظمة غير المأهولة "يومكس" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس" 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، الذي استمر على مدار ثلاثة أيام من 20 حتى 22 يناير.

ونظمت مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن" وبشراكة استراتيجية مع مجموعة إيدج وبالشراكة مع أبوظبي للتنقل، حيث استقبل معرضا "يومكس" و"سيمتكس" 2026 ما يزيد عن 37,878 زائر على مدار ثلاثة أيام، مما عزز مكانته باعتباره الحدث الأكبر المتخصص عالميا في مجال الأنظمة الذاتية. وسجلت النسخة رقما قياسيا في مشاركة العارضين والعلامات التجارية الذي وصل 390 عارضا، بزيادة 82% عن عام 2024، ومشاركة من 40 دولة، مسجلا نموا بنسبة 14% مقارنة بالنسخة السابقة.

وواصلت منصتا "يومكس" و"سيمتكس" العمل كمنصات رائدة لنمو الأنظمة غير المأهولة في قطاع الدفاع. كما أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن" عن إبرام صفقات بقيمة 3.6 مليار درهم، مما يمثل زيادة 20% مقارنة بالنسخة السابقة عام 2024. وشهد المعرضان توقيع عدد من الاتفاقيات التي عكست التزاما استراتيجيا بتطوير القدرات الدفاعية، وتعزيز تبني التقنيات المتقدمة، وتوسيع التعاون مع الشركات الوطنية والدولية في الأنظمة غير المأهولة، والمحاكاة، والتدريب.

و قال العميد محمد عبيد المرشودي، رئيس اللجنة المنظمة لـ "يومكس" و"سيمتكس"، إن هذه الدورة شكلت علامة فارقة محورية لهذا الحدث الدولي المتخصص وعكست الأنشطة مستوى عاليا من التنظيم وأظهرت روح العمل المتكامل بين المواهب الوطنية والشركاء الداعمين، مما أكد مكانة الإمارات كوجهة عالمية للشركات التي تركز على التقنيات المستقبلية".

وأضاف "أن هذه الفعاليات تعد منصات إقليمية ودولية مؤثرة، تدعم سياسات الإمارات لتعزيز التنافسية وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. تشهد القطاعات المتعلقة بالأنظمة الذاتية والمحاكاة والتدريب نموا ملحوظا، مدفوعا بزيادة الاستثمار في التقنيات عالية التأثير، مما يجعل هذا الحدث نقطة التقاء مثالية لعرض المنتجات وبناء الشراكات".

وأكد حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: ، إحدى شركات مدن: "لقد تجاوزت هذه النسخة من يومكس" و"سيمتكس" كل التوقعات من حيث الحجم والنطاق والطموح. شهدنا مشاركة غير مسبوقة من شركات ومؤسسات كبرى، مع حضور واسع من صناع القرار والخبراء والمتخصصين، مما يبرز الثقة المتزايدة في يومكس" و"سيمتكس" كمنصات عالمية لتبادل المعرفة، وبناء الشراكات، وتصور مستقبل الصناعات الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة".

وأضاف الظاهري "أنه لم تكن هذه الفعاليات لتحدث بدون رؤية وتوجيه قيادتنا الحكيمة، وتظل مجموعة أدنيك ملتزمة بتطوير هذه المنصات الدولية، وتوسيع نطاقها وإثراء محتواها، تماشيا مع رؤية الإمارات لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة قائم على الابتكار والتقنيات المتقدمة، ودعم القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية".

وشهد "يومكس" و"سيمتكس" 2026 وجود 45% من إجمالي الشركات من شركات وطنية و55% من الشركات الدولية، حيث قدما منصات دولية لإطلاق المنتجات، واكتساب الشهرة العالمية، والتواصل مع مشترين ومستثمرين ذوي جودة عالية، ودفع نمو الأعمال.

وضمت هذه النسخة من "يومكس" و"سيمتكس" 2026 منطقة تجارية مطَورة مخصصة للتكنولوجيا المستقلة التي تخدم القطاعات المدنية مثل الزراعة، والرعاية الصحية، والنقل، واللوجستيات، والتصنيع. كما أتاح المعرضان فرصة تبادل المعرفة بحضور خبراء عالميين، حيث يشكل مسؤولون رفيعو المستوى وقادة الصناعة والمبتكرون والخبراء مستقبل الأنظمة غير المأهولة، واستراتيجيات الدفاع، والابتكار عبر الحدود.

وشهدت هذه النسخة حضور أكثر من 750 مشاركًا في مؤتمر الدفاع الدولي، بينما تضمن المعرض عدة مراحل تتضمن حلقات نقاش، وكلمات رئيسية، وعروضًا تقديمية، وحوارات، ومناقشات. كما قدمت أبوظبي للتنقل، الشريك التنظيمي الاستراتيجي للتنقل، أفكارًا عن مرحلة مستقبل القيادة الذاتية، إضافةً لرؤى الخبراء حول بناء أطر التنقل الذاتي في المدن والاقتصادات والمجتمعات.

أظهرت استطلاعات الرأي والتي أجرتها أحد أبرز بيوت الخبرة العالمية المستقلة (ُExplori/GRS) ارتفاع مؤشر ترويج العارضين إلى +50 مقارنة بالمعدل لعالمي البالغ +10، مما يجعل المعرض ضمن أعلى 5% في العالم، كما ارتفع مؤشر ترويج الزوار إلى +72 مقارنة مع المعدل العالمي البالغ +31 الأمر الذي يعكس الأداء القوي لهذه النسخة من المعرض.

وقدّمت فعالية "الدفاع 4.0"، المُصمّمة للقادة العسكريين ورواد الصناعة والمخططين الاستراتيجيين، رؤى عملية حول التقنيات التي تُسرّع تطوير القدرات وتقود المرحلة التالية من تحديث الدفاع. وربطت قمة "يومكس إيليفيت" للمستثمرين في الأنظمة غير المأهولة الشركات الناشئة بالمستثمرين العالميين، مُقدّمةً رؤى حول كيفية توسيع نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ووضعها في موقعٍ مُناسب للمستثمرين، ومُسلّطةً الضوء على الدور الاستراتيجي لإمارة أبوظبي كمركز عالمي للأنظمة غير المأهولة والذاتية التشغيل.

وشهد المعرضان أيضا عروضا حية للأنظمة غير المأهولة أثناء العمل، حيث أقيمت عروض في تلال سويحان في ثاني أيام المعرض ، بمشاركة شركات محلية ودولية عرضت التكنولوجيا العسكرية والتجارية أمام جمهور من قادة الدفاع والضباط رفيعي المستوى والخبراء الفنيين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

كما أقيمت بطولة الطائرات بدون طيار في دوري السباقات الذاتية المستقلة لأول مرة في "يومكس" و"سيمتكس"، حيث جمعت نخبة من فرق الذكاء الاصطناعي العالمية وطيارين من منظور الشخص الأول عالميا للتنافس في ثلاث سباقات.وخلال يومين من المسابقات، تمكن الزوار من مشاهدة أحدث الابتكارات في الاستقلالية الجوية بشكل كامل. ولم تكن هذه النسخة ممكنة بدون دعم الشركاء الاستراتيجيين والرعاة، بما في ذلك وزارة الدفاع، مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن"، ومجموعة "إيدج" EDGE، وأبوظبي للتنقل، ومجلس الأنظمة الذكية والمستقلة، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، وأسبير(ASPIRE)، ومعهد الابتكار التكنولوجي، وفينتشر وان، وهيئة دبي للطيران المدني.

ويبرز النجاح غير المسبوق لمعرضي "يومكس" و"سيمتكس" 2026، الدور المحوري لأبوظبي في دفع الحوار العالمي حول الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتقنيات الدفاعية المتقدمة. ومن خلال جمع قادة الصناعة والمبتكرين والمستثمرين وصناع السياسات من جميع أنحاء العالم، رسخت هذه المعارض سمعتها كمنصات رائدة للتعاون والابتكار وتبادل المعرفة.

وبينما يتطلع الحدث في دورته القادمة في عام 2028، يظل معرضا "يومكس" و"سيمتكس" في طليعة تشكيل مستقبل الأنظمة غير المأهولة في كل من قطاعي الدفاع والقطاع المدني، مما يعزز التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم التكنولوجي والشراكة الدولية.