سباق زايد الخيري يصل محطة ميامي 31 الجاري بمشاركة واسعة

أبوظبي في 23 يناير / وام / تستعد مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية لاستضافة سباق زايد الخيري – ميامي 2026، المقرر إقامته في منطقة كوكنت غروف يوم 31 يناير الجاري، في محطة جديدة تواصل من خلالها المبادرة الإنسانية العالمية ترسيخ رسالتها النبيلة وجسورها الممتدة من دولة الإمارات إلى مختلف دول العالم.

وتُعد ميامي المحطة الدولية الأولى لسباق زايد الخيري في عام 2026، تليها بودابست في المجر خلال مايو المقبل، بما يعكس التوسع الجغرافي المتواصل للمبادرة وقدرتها على توحيد المجتمعات المتنوعة حول قيم العطاء والتكافل الإنساني المستوحاة من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأعلنت اللجنة المنظمة العليا للسباق أنه سيقام لمسافة 5 كيلومترات من مبنى بلدية ميامي وصولاً إلى منتزه ريجاتا، في إطار تنظيم يُقام وفق أعلى المعايير، مع توقعات بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، بما يعكس التفاعل المجتمعي القوي مع هذه المبادرة التي تمزج بين الرياضة والعمل الخيري في صورة ملهمة لدولة الإمارات.

وللمرة الأولى، يسافر وفد محترف من العدّائين من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في سباق زايد الخيري – ميامي 2026، حيث يضم الوفد 100 عدّاء و50 عدّاءة، في حضور إماراتي بارز يعزز البعد الإنساني العالمي للسباق، ويجسّد التزام الإمارات المتواصل بدعم المبادرات الرياضية ذات الرسالة الإنسانية.

وتجري حالياً الزيارات الميدانية والتنظيمية النهائية للوفد استعداداً لرحلته ومشاركته في السباق، في إطار تنسيق متكامل يهدف إلى ضمان مشاركة واسعة تعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات في العمل الخيري والرياضي على حد سواء.

ويبلغ مجموع الجوائز 20 ألف دولار أمريكي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 5 آلاف دولار، والثاني على 2500 دولار، والثالث على 1500 دولار، إضافة إلى جوائز سحب للمشاركين، بما يعزز روح المنافسة الإيجابية ويضفي أجواء احتفالية حيوية على الحدث.

وستُخصص عائدات سباق زايد الخيري – ميامي 2026 لدعم المؤسسة الوطنية للكلى في فلوريدا، تأكيداً على المهمة المجتمعية للسباق والتزامه بتعزيز خدمات الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى، في صورة عملية تعكس عمق البعد الإنساني لهذه المبادرة.

وأكد الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، أن محطة ميامي تمثل علامة فارقة في المسيرة الدولية للسباق، مشيراً إلى أن استمراره في الولايات المتحدة للعام الثامن عشر يعكس الثقة العالمية المتزايدة في مهمته الخيرية ورسالة الإمارات الإنسانية.

وقال إن سباق زايد الخيري رسّخ مكانته كنموذج عالمي يجمع بين التميز الرياضي والمسؤولية الاجتماعية، مدفوعاً بالجهود المشتركة والتنسيق المستمر بين الجهات المنظمة والشركاء، بما يضمن استدامة الحدث وتوسيع نطاق تأثيره الإيجابي في مختلف الوجهات الدولية.

ويواصل سباق زايد الخيري، عبر محطاته الدولية المتتالية، تعزيز حضوره العالمي، مؤكداً أن رحلة العطاء التي انطلقت من دولة الإمارات قادرة على الوصول إلى المجتمعات في جميع أنحاء العالم، مسترشدة برؤية واضحة من القيادة الرشيدة تضع الإنسان في صميم رسالتها، وتخلق أثراً دائماً يتجاوز الحدود والزمان، في سجل مشرّف من العمل الخيري والرياضي الذي يدعو للفخر والاعتزاز.