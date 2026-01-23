فوز "كحال" و"قمرا"، و"ياس" و"الياه" في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

أبوظبي في 23 يناير/وام / تواصلت اليوم، منافسات النسخة الـ13 من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور في يومها الثالث عشر، والتي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، في ميدان الفلاح بأبوظبي.

وحقق الصقر " كحال "، لهادي سعيد سالم المنصوري، المركز الأول في شوط معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، فئة جير بيور- فرخ، وحصد المركز الثاني الصقر" البرج"، لحمدان مبارك بن سالمين المنصوري، وجاء ثالثا الصقر" ساكورا"، لحمدان مبارك بن سالمين المنصوري أيضا.

وأسفرت منافسات شوط معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، فئة قرموشة جير فرخ، عن فوز الصقر" قمرا "، لحمدان مبارك بن سالمين المنصوري بالمركز الأول، وجاء ثانيا الصقر " جي 20"، لحازم سلامة سليم الرفاعي، وثالثا الصقر " إن إل 32"، لعلي عمران مطر محمد تريم.

وتصدر الصقر" ياس" لمسعود بطي خلفان محمد الحديلي المنصوري، شوط معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، لفئة جير شاهين فرخ، وجاء ثانيا الصقر" سبق "، لماجد سعد عبدالله المنهالي، وثالثا الصقر "نسيم "، لعبيد محمد محمد الفلاحي.

وتألق الصقر " الياه"، لسالم محمد راشد المهندي، وحصد لقب شوط معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية فئة جير تبع فرخ، وجاء ثانيا الصقر" الهلالي"، لسالم محمد راشد المهندي أيضا، وثالثا الصقر" هبهوب "، لحمد محمد علي.

توج الفائزين سعيد الشامسي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة أدنيك، وطلال الحمادي مدير ادارة الخدمات المساندة بالنادي.

وتتواصل المنافسات غدا السبت بإقامة أشواط مسابقة دول مجلس التعاون الخليجي لفئة جير بيور- فرخ وجرناس، وجير قرموشة- فرخ وجرناس، ضمن 4 أشواط نهائية على ميدان الفلاح في أبوظبي.