"خزانة الكتب" تثري معارف القراء في مهرجان الظفرة للكتاب

أبوظبي في 23 يناير / وام / أعلن مركز أبوظبي للغة العربية تنفيذ جولة معرفية لمبادرة "خزانة الكتب" في "الظنّة" و"غياثي" و"مدينة زايد" وذلك بالتزامن مع فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الظفرة للكتاب، الذي ينظمه المركز من 19 إلى 25 يناير الجاري، في حديقة مدينة زايد العامة، بمنطقة الظفرة.

وتقام الجولة المعرفية للمبادرة في "الظنّة" حتى 28 يناير الجاري، في ركن خاص ضمن "الظنة مول"، لتقدم للجمهور الزائر أكثر من 220 عنواناً في جميع تصنيفات الكتب من إصدارات مشاريع المركز: كلمة للترجمة، وإصدارات، وسلسلة البصائر للبحوث والدراسات، كما تقام المبادرة في غياثي؛ "غياثي مول"، ومستشفى برجيل بمدينة زايد حتى 26 يناير الجاري.

ويسعى المركز سنوياً لاستثمار الزخم الذي يحدثه مهرجان الظفرة للكتاب لتوسيع نطاق مبادرته "خزانة الكتب"، عبر استهداف مدروس لمواقع متنوعة، بما يعكس رؤية المركز في جعل القراءة جزءاً أساسياً من المشهد المجتمعي اليومي، ويجسد إستراتيجيته في دعم اللغة العربية، وتمكين الثقافة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المجتمعية.

وتعد مبادرة "خزانة الكتب" من المبادرات النوعية التي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية بهدف تشجيع الجمهور من روّاد المراكز التجارية على تبنّي ثقافة القراءة.

ويحرص المركز على تزويد "خزانة الكتب" بإصدارات تشمل كتب الأدب، والتراث، والتاريخ، وكتب الأطفال والناشئة، وغيرها من المجالات لترسيخ مكانته منصة ثقافية رائدة، وبما يسهم في ترسيخ الثقافة والمعرفة لدى الأسرة الإماراتية، وتعزيز تمسكها بالهوية الوطنية، ولا سيما بالتزامن مع إعلان العام 2026 عاماً للأسرة.