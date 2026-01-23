عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

أبوظبي في 23 يناير/ وام/ بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة، مجمل الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك المستجدات في قطاع غزة وتطورات "مجلس السلام".

وناقش الجانبان أهمية المضي قدماً في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، ودعم اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع.

كما استعرض سموه ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة.

وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.